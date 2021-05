Un Posto al Sole Anticipazioni 14 maggio 2021: Renato preoccupato per Niko! Ecco perché

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 14 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Renato è preoccupato per suo figlio e vorrebbe che Niko reagisse.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Ferri non ha più alcuna chance di rialzarsi. Il perfido manager sembra vicino alla disfatta! Pietro invece sembra essersi ripreso dallo shock della mancata vendita dei terreni dei Cantieri. L'Abbate ha infatti una nuova strategia per raggiungere il suo obiettivo. Renato è invece preoccupato per la situazione sentimentale del figlio e tenterà di scuoterlo. Intanto Franco continua imperterrito a seguire le piste che ha trovato e si mette sulle tracce di Starace.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto ko, Abbate invece ha un piano!

Roberto e Pietro sono con le spalle al muro. La trattativa di vendita dei terreni dei Cantieri è fallita miseramente e il Ferri è ormai ko. Il manager sembra non avere più assi nella manica e pare proprio che per lui si cominciata una parabola discendente verso la fine. Per lui sembra non esserci alcuna chance di ripresa mentre il suo rivale, Pietro, dopo un lungo consulto con il suo socio occulto, tira fuori un coniglio dal cilindro. L'Abbate ha infatti in mente una nuova strategia per rimettere in piedi il suo piano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono ancora non molto chiare in merito. Possiamo però intuire che per Roberto Ferri sta per cominciare un brutto e lungo periodo.

Renato preoccupato per Niko! Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 14 maggio 2021

Dopo il fallimento del suo matrimonio, Niko non ha più voluto cominciare alcuna relazione seria. Il ragazzo sembra infatti essere completamente disilluso sull'amore. A niente è valso il ritorno di Susanna, pentita e ancora affezionata al suo ex fidanzato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Renato, preoccupato per la situazione sentimentale del figlio, cercherà di spronarlo a scrollarsi di dosso le paure. Da padre premuroso, il Poggi vorrebbe vedere l'avvocato felice e realizzato accanto a una donna che lo ami e spera sempre che, prima o poi, qualcuno faccia breccia nel suo cuore. Riuscirà a svegliare Niko dal torpore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco sulle tracce di Starace

Chi proprio non si è arreso alla situazione tragica dei Cantieri, è Franco! Il Boschi non intende rinunciare al suo obiettivo di trovare chi siano i responsabili della morte di Ernesto e si è convinto di essere sulla strada giusta. È per questo che, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, non mollerà la presa proprio ora. Anzi si metterà sulle tracce di Starace, certo che una volta trovato, il castello di carta che Pietro Abbate ha costruito intorno ai Flegrei, cadrà miseramente ai suoi piedi. Avrà ragione?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 maggio 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.