Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 14 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Serena pronta a riportare a casa Filippo ma qualcosa va storto!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, per Filippo sta per arrivare il momento di tornare a casa. Serena ha organizzato tutto nei minimi dettaglio ed è certa che l'ambiente famigliare possa accelerare la guarigione del suo compagno e chissà, magari anche fargli tornare la memoria. Ma purtroppo un imprevisto sfuggirà all'organizzazione attenta della Cirillo e potrebbe far precipitare le cose. Intanto Rossella ha deciso di festeggiare la sua laurea e forse questa aria di festa potrebbe riportare Michele e Silvia a ritrovare la pace. Sarà così?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo recupererà la memoria?

Inizia il totogol sulla salute di Filippo. Dopo essersi sottoposto al delicato intervento alla testa, il Sartori si è risvegliato completamente senza memoria degli ultimi dieci anni. Il ragazzo non ricorda di essere sposato, dà del lei a Serena e quel che è peggio è che non si ricorda di avere avuto una figlia. Per la Cirillo è stato un colpo durissimo. Ora che le cose tra loro erano finalmente tornate quelle di un tempo, tutto è da rifare. Insomma la situazione sta prendendo davvero una piega poco rassicurante e tutti i tentativi, fatti fino a ora, sono risultati inutili.

Filippo sta per tornare a casa ma è una tragedia in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2021

Serena non demorde. Vuole far tornare la memoria a Filippo e questa situazione di stallo la mette in grande agitazione. Intanto sta per arrivare il momento del ritorno a casa del Sartori. Serena ha preparato tutto nei minimi termini ed è sicura che tutto andrà per il meglio. Purtroppo però le cose precipiteranno da un momento all'altro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che succederà l'impensabile. Qualcosa o forse qualcuno sfuggirà a controllo della meticolosa Cirillo e forse rischierà di fare molto danno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: C'è speranza per Michele e Silvia?

Il giorno della laurea di Rossella è finalmente arrivato. Per la ragazza è un momento molto importante e ha deciso di festeggiare come si deve questo lieto evento. Ross sta affrontando uno dei periodi più stressanti della sua vita ma lo sta facendo con grande maturità e serietà. Atteggiamento che non hanno Michele e Silvia. La Graziani ha cominciato ad avere nostalgia di Giancarlo e a ripensare se ha fatto bene o meno ad allontanarlo dalla sua vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, in occasione dei festeggiamenti per la loro bambina, Silvia e suo marito potrebbero finalmente ritrovarsi. La felicità per il grande traguardo raggiunto dalla loro figlia, li aiuterà a mettere da parte finalmente le incomprensioni?

