Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 14 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vediamo che nonostante il terribile agguato organizzato dai Tregara, Eugenio è deciso a continuare la sua guerra contro il clan. Viola è sempre più preoccupata mentre Susanna dà man forte al Nicotera. Alberto intanto cerca di slegarsi dalla morsa di Mariano mentre Serena prende la decisione di stare con Leonardo.

Eugenio e Susanna contro tutti in questa puntata di Un Posto al Sole del 14 luglio 2020

Il clan dei Tregara ha deciso di agire e di colpire duramente Avella e di riflesso pure Eugenio e Susanna. Nonostante l'agguato, il Nicotera non ha intenzione di demordere. La sua è una guerra aperta contro il clan e non vuole in alcun caso, perdere. Susanna gli dà man forte. La giovane avvocatessa ha trovato finalmente chi crede in lei e non abbandonerà il fianco del magistrato. Viola invece è sempre più in ansia per suo marito ed è intenzionata ad allontanarsi dal pericolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto nella morsa di Tregara

Mentre Eugenio cerca in ogni modo di sabotare il clan Tregara, Alberto è invischiato più che mai nel giogo di Mariano. Il Palladini, sotto ricatto, è costretto a seguire le indicazioni del boss e dei suoi e non riesce a liberarsi di questo terribile problema. Chissà se Clara o qualcuno ai Cantieri, riuscirà a capire che il giovane manager stavolta rischia davvero la sua vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena si fidanza con Leonardo

I continui litigi tra Serena e Filippo hanno portato i due ex coniugi ad allontanarsi definitivamente. La Cirillo ha così deciso di chiudere ogni rapporto diplomatico con l'ex marito e di iniziare, stavolta seriamente, la sua relazione con Leonardo. L'Arena ottiene così quello che sperava da tempo. Filippo, chiaramente non contento della piega che hanno preso le cose, riuscirà a ricucire anche solo un poco lo strappo creatosi con la madre di sua figlia?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.