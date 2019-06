Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2019: Alex in difficoltà

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 14 giugno 2019, Alex vuole rinunciare a trasferirsi alla Terrazza ma Vittorio non è per nulla d'accordo. Serena invece pensa che sia arrivato il momento di prendere una decisione definitiva sul suo laboro mentre Michele vuole parlare con Scaglione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Alex rinuncia alla nuova casa nella puntata di Un Posto al Sole del 14 giugno 2019

I capricci di Mia hanno alla fine convinto Alex del fatto che la sua decisione di trasferirsi alla Terrazza sia una brutta idea. La ragazzina, spaventata che la sorella l'abbandoni, ha fatto di tutto per convincerla a rimanere a casa sua e non ha di certo nascosto di avere una certa antipatia per Vittorio. Il Del Bue non è però per nulla felice di questo cambiamento d'opinione della sua fidanzata e farà di tutto per farla desistere. Chissà se, alla fine, risucirà a conquistare il cuore anche della scaltra piccola Parisi e forse a farsela anche amica...

Serena e Michele in difficoltà

Da ormai diverso tempo, Michele si sta occupando degli episodi di bullismo e violenza nella sua scuola e ora che le cose sembrano precipitare, è intenzionato a parlare con Scaglione. Il professore gli concederà udienza o per paura di ritorsioni, deciderà di tacere? Per Serena è invece è arrivato il momento di prendere un'importante decisione sul suo futuro lavorativo mentre Filippo è sempre più attratto dal piano imprenditoriale di Roberto. Ferri però si è appena accorto che Alberto gli ha rubato la sua idea e che così facendo potrebbe mettere in pericolo il progetto del chartering turistico.

