Un Posto al Sole Anticipazioni 14 gennaio 2020: Bianca si rifiuta di tornare a scuola

Bianca non vuole tornare a scuola mentre Alberto cerca di convincere Marina a non fidarsi di Fabrizio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 14 gennaio 2020 – Alberto cerca di insinuare dubbi in Marina ma la Giordano è convinta della scelta che ha fatto e continua ad apprezzare la corte di Fabrizio. Serena è sotto pressione mentre Filippo cerca di recuperare la sua stima. Franco e Angela cercano di trovare una soluzione che aiuti Bianca. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto contro tutti in questa settimana di Un Posto al Sole del 14 gennaio 2020

La decisione di Marina di lasciarsi aiutare da Fabrizio, ha messo in guardia non solo Roberto – che da sempre sospetta del Rosato – ma anche Alberto. Il Palladini è stato progressivamente allontanato dai Cantieri, in seguito alla sua cattiva gestione dell'azienda e ora, davanti all'intromissione di Fabrizio, vuole riprendersi al posto a lui spettante. È così che cerca di insinuare nella Giordano sospetti sul suo compagno ma l'imprenditrice sembra completamente inespugnabile e apprezza la corte del nipote di Sebastiano.

Un Posto al Sole: Bianca si rifiuta di tornare a scuola

Il rendimento scolastico della piccola Bianca sta colando a picco ma soprattutto la bambina rifiuta di rimettere piede a scuola e di rivedere la sua terribile maestra. Franco e Angela, ormai esausti, devono trovare assolutamente una soluzione. Non sarà però facile. Serena invece, dopo la rivelazione di Filippo, è sotto pressione. A peggiorare la situazione ci si mettono alcune problematiche legate al suo b&b. Il Sartori cerca di aiutarla e desidera riguadagnare la sua stima, il prima possibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.