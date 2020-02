Un Posto al Sole Anticipazioni 14 febbraio 2020: Sebastiano distrugge la reputazione di Marina

Anticipazioni TV

Marina è furiosa contro Sebastiano, che ha rilasciato una terribile intervista.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 14 febbraio 2020 – Samuel si impegna a salvare il San Valentino del Vulcano mentre Marina – furiosa per l'intervista di Sebastiano – cerca di mettersi in contatto con Fabrizio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Marina distrutta dall'intervista di Sebastiano in questa puntata di Un Posto al Sole del 14 febbraio 2020

La situazione ai Cantieri sembra essersi risolta. Tutto merito di Marina e della sua idea geniale, che ha salvato le sorti dell'azienda. Ma per la Giordano non si prevedono ancora momenti felici. Sia a lavoro che nella sua vita privata, l'indomita Marina si trova con le spalle al muro a causa di Fabrizio. Il Rosato non abbandona infatti il suo fianco e per lei comincia a essere pesante la presenza costante dell'uomo che – per troppo tempo – le ha mentito. A peggiorare le cose però ci si mette Sebastiano, da sempre ostile. L'uomo infatti rilascia un'intervista che distrugge la reputazione di Marina e la costringe ad affrontarlo ma prima dovrà contattare il suo ex fidanzato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel al salvataggio di San Valentino

Un imprevisto potrebbe mettere a rischio la serata di San Valentino al Vulcano. Samuel ha però un'idea per salvare in corner la situazione e alla fine, dopo mille acrobazie, ci riesce. L'aiuto cuoco si sta rivelando una vera sorpresa anche se non ha vita facile con Patrizio, che lo vorrebbe fuori dalla cucina. Anche il suo rapporto con Arianna sta prendendo una piega molto positiva. La Landi ha infatti trovato in questo giovane, una spalla su cui piangere l'assenza di Andrea. Peccato però che il Pergolesi abbia ancora degli assi nella manica per non perdere la sua compagna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.