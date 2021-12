Un Posto al Sole Anticipazioni 14 dicembre 2021: Patrizio vuole liberarsi di Alberto... per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 14 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Chiara ha rivelato di essere coinvolta nell'incidente e nella morte di suo padre. È tutta colpa sua e ora ha bisogno di aiuto. Franco e Nunzio cercano di darle una mano e la ragazza si convince che sia giusto ascoltare – e mettere in pratica – i consigli dei due uomini. Ma qualcosa le remerà contro e la porterà di nuovo a cadere in una profonda crisi. Patrizio è ormai arrivato al limite. Il ragazzo non riesce a godersi la sua relazione con Clara, a causa della presenza sempre più ingombrante di Alberto. Il Giordano è deciso a liberarsi del Palladini ma prima di mettere in atto qualsiasi piano, rivela i suoi progetti a Renato. Suo padre non la prenderà per nulla bene. Vittorio è sempre più deciso a lasciare Speranza e a convincere la ragazza a fidanzarsi con Samuel. Nessuno sembra in grado di convincere il Del Bue a desistere dai suoi folli piani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara di nuovo in crisi!

Chiara ha confessato a Nunzio di essere lei la responsabile dell'incidente e della morte di suo padre. È un duro fardello da portare ma è la verità: è colpa sua! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la giovane avrà bisogno di un grande aiuto e Franco e suo figlio saranno là per lei, nonostante tutto. La Petrone si convincerà a seguire i loro consigli ma qualcosa ribalterà la situazione e la farà ripiombare in una profondissima crisi. Riuscirà a uscirne o sarà per lei un colpo troppo duro da sopportare?

Patrizio deciso a liberarsi di Alberto in Un Posto al Sole del 14 dicembre 2021

Patrizio è deluso da Clara. Il ragazzo non si aspettava certo che la ragazza si tirasse indietro dal passare il Natale in sua compagnia. Ma le cose sono molto complicate per la Curcio. Alberto non smette infatti di infastidirla con la sua presenza e vuole essere presente – soprattutto per Federico – durante le festività. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano deciderà di dare un taglio, definitivo, a questa ingombrante presenza del Palladini e liberarsi di lui. Ma prima si confiderà con suo padre, raccontandogli dei suoi progetti sul futuro. Renato non sarà però per nulla contento delle parole di suo figlio e gli ribadirà di essere contrario alla sua relazione con Clara.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio senza freni!

Vittorio vuole liberarsi a tutti costi di Speranza. Il ragazzo vuole rompere con lei ma non vuole spezzarle il cuore. Ha quindi pensato che sarebbe meraviglioso se la ragazza si innamorasse di un altro e, nella fattispecie, di Samuel. Le sue lezioni di seduzione non hanno però aiutato il Piccirillo e ora il Del Bue è costretto a passare al piano B. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo non si darà pace sino a quando non sarà riuscito a ottenere quello che vuole! Insomma Vittorio è sempre più senza freni.

