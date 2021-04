Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2021: Speranza nasconde un inconfessabile segreto...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 14 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Speranza rivela di nascondere un segreto. La ragazza è sempre più intrigante!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto indaga su Pietro Abbate

Lo strano incontro avuto con Pietro Abbate ha messo Roberto sull'attenti. Il Ferri ha un certo fiuto per i guai ed è sicuro che il misterioso uomo d'affari con cui ha a che fare, nasconda qualcosa di losco. Sui Cantieri è ormai scesa una coltre di nebbia. Qualcuno vuole distruggerli e intende farlo per sempre. Ma Roberto non demorde! Non intende certo darla vinta ai suoi nemici e dopo aver chiamato Marina e aver ricevuto da lei un due di picche, il manager affila le armi. Difenderà i Flegrei con tutte le sue forze! Intanto Franco continua a indagare su Gargiulo ma l'uomo potrebbe essere solo una pedina.

Speranza nasconde un segreto! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 14 aprile 2021

Speranza ha stregato Vittorio e Samuel. I due ragazzi sono rimasti affascinati dalla “nipotina” di Mariella, bellissima e seducente. Ma la ragazza potrebbe essere molto di più che un bel faccino. Dopo aver portato inconsapevolmente scompiglio nella vita del Del Bue e del Piccirillo, la giovane confessa di nascondere un inconfessabile segreto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non sono ancora molto chiare in merito e dovremo aspettare ancora un po' per scoprire di cosa si tratta. Siamo però sicuri che questo nuovo mistero metterà del pepe nelle trame della soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella rinuncia per sempre a Patrizio

Continuano le vicende di Clara, Alberto, Patrizio e Rossella. La Graziani si è ormai convinta che il suo ex fidanzato è perso dietro alla Curcio. Il loro rapporto è irrecuperabile e non ci sarà alcuna possibilità di tornare sui propri passi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross prenderà presto una decisione molto importante per la sua vita e per teneresi lontana dal Giordano. Clara ha fatto causa ad Alberto ma non può negare di essere ancora molto legata al Palladini e di provare per lui dei sentimenti contrastanti. Alberto e Patrizio continuano la loro silente guerra. Tra i due uomini lo scontro è ancora aperto e a farne le spese continuerà a essere Federico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.