Un Posto Al Sole Anticipazioni 14 agosto 2020: Filippo e Serena in guerra!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 14 agosto 2020...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 14 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, mentre Eugenio, in ansia per il ricatto di Alberto, si trova a fare i conti con delle inaspettate conseguenze, Serena affronta Filippo, le cui preoccupazioni finiscono col rendere ancora più difficile il loro rapporto. Intanto arriva il giorno dell’appuntamento tra Dolly e Cotugno, ma nuovi ostacoli rendono difficile il cammino...

Filippo e Serena al capolinea, nella Puntata di Un Posto al Sole del 14 agosto 2020

Filippo eSerena sembravano aver trovato un equilibrio e tutto lasciava sperare in un riavvicinamento, purtroppo un incidente della piccola Irene, ha riaperto vecchie ferite e scatenato una nuova crisi che ha creato una spaccatura insanabile tra i due genitori. La tensione si taglierà con il coltello, in particolare Filippo si farà fagocitare da vecchie che finiranno per prendere il sopravvento. La morbosa apprensione del Sartori sarà motivo di allontanamento e non certo di distensione per la coppia.

Un Posto al Sole: Eugenio inizia a riflettere sulla possibilità d confessare e sulle probabili conseguenze

Alberto ha colpito nel segno, individuando il punto debole del suo nemico. A quanto pare il Palladini ha scoperto della tresca di Nicotera con Susanna (li ha sorpresi in atteggiamenti compromettenti) e ha minacciato Nicotera di distruggere la sua famiglia rivelando del tradimento a Viola. Eugenio ha tentato la via del dialogo, ma sa di non potersi fidare dell'avversario. E' per questo che comincerà seriamente a meditare su una confessione, nonostante le drammatiche conseguenze che potrebbe portare.

Un Posto al Sole: E' il giorno dell'appuntamento di Cotugno con Dolly...

Cotugno, interessato a Dolly, ha iniziato a corteggiarla, purtroppo con scarso successo. Mariella e Guido in “in versione Cupido” sono infatti dovuti intervenire. Grazie alla coppia, il Vigile ha ottenuto un appuntamento dalla bella signora, ma anticipazioni rivelano, che le cose non andranno purtroppo come auspicato dall'imbranato Romeo...

