Un Posto Al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2020: Leonardo corre da Serena ma con lei c'è Filippo...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 13 ottobre 2020, Leonardo corre da Serena in ospedale ma la trova in compagnia di Filippo.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo accompagna Serena in ospedale e Leonardo, appresa la notizia del malore della Cirillo, si precipita da lei. Marina e Fabrizio si riconciliano dopo la dura lite mentre tra Roberto e Lara cresce il feeling. Silvia è preoccupata che la compagna di studi di Rossella, Ilaria, condizioni troppo la figlia e i suoi ritmi di studio.

Leonardo corre da Serena ma con lei c'è Filippo in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 ottobre 2020

Serena ha avuto un malore e Filippo, spaventato da quanto è successo, decide di accompagnarla all'ospedale. La Cirillo non ha fatto in tempo a raccontare la verità sulla sua gravidanza all'ex marito e purtroppo le cose sono destinate a precipitare. Leonardo infatti, dopo aver scoperto che la ragazza si è sentita male, si precipita da lei e affronta Filippo, pronto a rivendicare il suo ruolo di padre e forse anche di nuovo compagno di Serena.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un sottile gioco di seduzione tra Roberto e Lara

Marina ha scoperto il piano di Roberto e il confronto tra lei e il Ferri è stato terribile. Fabrizio è stanco di avere tra i piedi il manager e proprio a causa di questo, il rapporto tra lui e la sua fidanzata rischiava di subire un forte scossone. Dopo il teso confronto tra loro, ritorna per fortuna l'armonia mentre tra Roberto e Lara è in atto un sottile gioco di seduzione reciproca.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia preoccupata per Rossella

Nelle puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto come Rossella sia in crisi per via dello studio. La Graziani non riesce a concentrarsi come vorrebbe e pare che metta addirittura in dubbio la scelta universitaria fatta. Silvia è molto preoccupata per sua figlia e crede che la vicinanza di Ilaria, una compagna di corso, possa peggiorare la situazione. Teme infatti che i ritmi di studio imposti dalla ragazza, incidano sul già precario equilibrio di Rossella.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.