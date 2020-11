Un Posto Al Sole Anticipazioni 13 novembre 2020: Niko e Leonardo, amicizia finita?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 13 novembre 2020, vedremo che Niko - dopo il colloquio di lavoro allo Studio Leone - prenderà le distanze da Leonardo. Che la loro amicizia sia finita?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Michele e Silvia continuano a non riuscire a comunicare. Dopo quello che è successo la loro storia d'amore è sull'orlo del precipizio. Intanto Rossella si trova ad affrontare una difficile giornata mentre Niko, dopo il suo colloquio di lavoro, si mostra freddo nei confronti di Leonardo. La loro amicizia inizia seriamente a vacillare. Bice intanto continua con i suoi propositi di vendetta ma a farne le spese, stavolta, sarà Mariella e a sua volta Guido, che subirà le ire dell'Altieri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia sull'orlo del precipizio

La terribile aggressione che hanno subito Michele e Silvia, ha creato una grave frattura nella loro coppia. I coniugi non riescono infatti a trovare di nuovo il loro equilibrio e Silvia sembra proprio non voler comunicare il perché del suo disagio a suo marito. Questo sta mettendo a dura prova il loro amore e tra loro continua a esserci un clima teso e di grande difficoltà comunicativa. Intanto Rossella, oltre a subire quanto sta accadendo in casa, è costretta ad affrontare una giornata molto difficile. Cosa le sarà capitato?

Niko rompe la sua amicizia con Leonardo in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 novembre 2020

Niko ha ricevuto una proposta indecente da Beatrice: lavorare per lo Studio Leone. Il Poggi, stanco di doversi confrontare giornalmente con la sua ex fidanzata Susanna, ha deciso di provare questa nuova strada, tradendo i suoi colleghi. Non si conosce ancora il risultato del suo colloquio ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che dopo averlo sostenuto, il ragazzo si mostrerà freddo e distaccato nei confronti di Leonardo. Sembra proprio che Niko voglia mettere la parola fine alla loro amicizia, che gli ha portato – sino a ora – solo guai.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido finisce nei guai per colpa di Bice

Nonostante Mariella stia cercando di mettere una parola fine ai propositi vendicativi della sua amica, Bice continua imperterrita a tormentare Cotugno. Stavolta però le cose rischieranno di sfuggire di mano sia alla Cerruti che all'Altieri. Mariella infatti verrà talmente coinvolta da doverne pagare le conseguenze e di riflesso, se la prenderà con il povero Guido.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.