Un Posto al Sole Anticipazioni 13 novembre 2019: Marina scopre il lato oscuro di Fabrizio

L'imminente compleanno di Fabrizio fa emergere dei lati oscuri del Rosato e Marina è molto in ansia.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 13 novembre 2019, mentre Aldo prende una decisione inaspettata sulla sua vita privata, Marina scopre dei lati oscuri di Fabrizio. Bice invece minaccia Cinzia di andarsene dalla casa di Guido. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Aldo cambia vita in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 novembre 2019

Buone nuove in casa Giordano. Raffaele infatti finalmente potrà sorridere grazie a una gradita sorpresa che lo solleverà – almeno per il momento – dal triste pensiero di Diego in carcere. Eppure la svolta nel caso del tentato omicidio di Aldo, sta per arrivare. Il Leone ha scoperto la verità su suo figlio e sconvolto da questa scoperta, comincia a riflettere sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Delia, da cui ha chiesto il divorzio. Cosa deciderà di fare? E Beatrice che ruolo avrà in questo periodo di cambiamento per l'avvocato?

Un Posto al Sole: Marina scopre il lato oscuro di Fabrizio

Un'altra Giordano invece affronta un qui pro quo amoroso, che potrebbe diventare qualcosa di molto pericoloso. L'imminente compleanno di Fabrizio mette in luce dei lati del carattere del Rosato, mai visti e conosciuti dall'imprenditrice. Alcune persistenti remore del compagno, la mettono in allarme...qualcosa non va e Fabrizio sembra nascondere qualcosa. Intanto Bice continua a minacciare Cinzia e stavolta la Maiori potrebbe davvero lasciare la casa di Guido, con grande soddisfazione di Mariella.

