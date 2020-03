Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2020: Serena si getta tra le braccia di Leonardo

Anticipazioni TV

Filippo e Serena sono ormai separati e la Cirillo si lascia consolare da Leonardo. Alberto è molto spaventato dal suo incontro con il boss Tregara

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 13 marzo 2020 – Filippo dà un ultimatum a Serena che si consola con Leonardo. Alberto è molto provato dall'incontro con il boss Tregara mentre Mariella cerca di fare da paciere tra Vittorio e Guido, che tenta ancora di scusarsi per aver messo in imbarazzo il figlio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena si consola con Leonardo in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 marzo 2020

Filippo e Serena hanno ormai firmato i documenti per la separazione ma il Sartori continua a non esserne per nulla contento. La presenza di Leonardo vicino alla sua ex moglie ma soprattutto a Irene, la loro bambina, lo infastidisce e vorrebbe che le cose venissero gestite diversamente. Per questo dà un ultimatum alla Cirillo e poi si incontra con Cristiana. La nuova skipper sembra aver fatto grande presa su di lui e potrebbe fargli dimenticare questo terribile momento. Serena intanto si lascia consolare da Leonardo. Per l'Arena è una grande vittoria. È riuscito a conquistare il suo cuore e ad allontanarla da Filippo, proprio come voleva!

Un Posto al Sole: Alberto spaventato da Tregara

Il colloquio di lavoro di Alberto non è andato come sperava. L'incontro con il boss Tregara ha infatti messo a dura prova il Palladini che ora, più che mai, sente di avere le spalle al muro. Come uscirà da questa situazione? Vittorio ha deciso di cambiare vita e di lasciare il suo lavoro con Michele. Guido l'ha combinata grossa e cerca in ogni modo di scusarsi ma il suo ormai indipendente figlio non ha intenzione di perdonarlo. Mariella deve intervenire per addolcire il figliastro e per spingerlo a dare una possibilità al padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.