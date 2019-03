Un Posto al Sole Anticipazioni 13 marzo 2019: Adele paga cara la sua decisione

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 13 marzo 2019, Adele sceglie di non partire in vacanza con Manlio per portare avanti un lavoro e questa scelta avrà delle ripercussioni molto pesanti. Mariella intanto manda a Guido una foto di Lorenzo, scatenando la gelosia di Salvatore. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

La scelta di Adele di tornare a vivere con Manlio si rivelerà completamente sbagliata. Basta poco infatti a scatenare nuovamente la furia del Picardi e stavolta le conseguenze saranno terribili.

Adele paga cara la sua scelta in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 marzo 2019

La scelta di dare una nuova possibilità a Manlio e di tornare a vivere con lui, è lo sbaglio più grande che Adele poteva fare. La Picardi ha finito per cedere alle sue richieste, convinta che il marito sia cambiato e pressata soprattutto dalla sua insistenza ma purtroppo pagherà cara la sua decisione. Adele non parte in vacanza con Manlio per tener fede a un impegno di lavoro e questo scatena la sua furia. Stavolta le conseguenze saranno drammatiche anche per un'altra persona a lei molto vicina.

Mariella manda a Guido una foto di Lorenzo

Mariella e Salvatore hanno discusso a lungo sulla decisione di rivelare o meno a Guido di essere il vero padre di Lorenzo. Il Cerruti non vuole cedere la sua paternità, ormai affezionato al piccolo come fosse suo e ovviamente felice di aver avuto l'opportunità di diventare genitore. Guido ha rivelato all'Altieri di essere innamorato di lei e i due stanno cercando di ricostruire il loro rapporto. Mariella invia una foto del figlio al suo amato e questo scatenerà una reazione particolarmente irritata di Salvatore. Come si risolverà la situazione? Guido scoprirà la verità?

