Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2021: Roberto e Pietro spalle al muro! I Cantieri non si vendono...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto deve gettare la spugna. L'accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri è saltato! Sia il Ferri che Pietro sono con le spalle al muro. L'Abbate deve fare i conti con il suo socio occulto e con Biagio ed è in evidente difficoltà. Franco intanto continua a indagare e rischia di cacciarsi seriamente nei guai. Intanto Bianca comincia a comportarsi molto stranamente con Irene e Giulia cerca di capire cosa sia successo. Michele invece affronta contro voglia l'inizio del suo corso online mentre Silvia, sempre più triste per il comportamento del marito, si sfoga con Ornella e le racconta anche del suo nuovo cliente.

Roberto dovrà rivedere molto presto tutti i suoi piani. L'accordo per vedere i terreni dei Cantieri è appena saltato. Il Ferri vede sfumare una delle possibilità di liberarsi dei suoi problemi e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la sua vita si complicherà notevolmente. Ad avere le spalle al muro non sarà però solo il manager dell'industria nautica. Anche Pietro dovrà fare i conti con questo piccolo inghippo, imprevisto e molto fastidioso. L'Abbate dovrà infatti avvertire il suo socio occulto e anche Biagio, con i quali sarà costretto a trovare una soluzione molto veloce. Intanto Franco, convinto di essere sulla strada giusta, continua a indagare ma rischia seriamente di mettere in pericolo sia se stesso che la sua famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca e Irene rivali!

Irene è tornata da poco da Berlino, felice di aver passato una vacanza con sua madre e con la sua famiglia. Ma al suo rientro a Palazzo Palladini, la ragazzina ha avuto una strana e inaspettata sorpresa. Bianca ha cominciato a trattarla con sufficienza, escludendola da ogni gioco. Un comportamento molto strano per la dolce piccola Boschi. Giulia, stupita da quello che sta succedendo tra le due bambine, decide di vederci chiaro. Deve essere successo qualcosa. Gelosia? Un bisticcio tra le due? Non si sa! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno indizi in merito ma sappiamo che la Poggi farà di tutto per risolvere l'enigma.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia, in difficoltà, si sfoga con Ornella

A casa Saviani-Graziani non è ancora tornato il sereno. Michele non ha trovato lavoro e ora deve accontentarsi – con non troppa voglia – di seguire delle lezioni di un corso online. Silvia invece è corteggiata da un altro uomo. Al Vulcano è arrivato un nuovo cliente che non ha nascosto di avere un certo interesse nei confronti della barista. Silvia è molto spaventata da quanto sta succedendo e avvilita per via del comportamento di suo marito. Decide quindi di confidarsi con Ornella, nella speranza di trovare qualche spunto per uscire da questa situazione infuocata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che non sarà per nulla facile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.