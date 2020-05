Anticipazioni TV

Gianluca precede Silvia e le comunica la sua intenzione di lasciare il Vulcano e Napoli. Marina pensa al suo futuro fatto di solitudine mentre Renato è in difficoltà.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – mercoledì 13 maggio 2020 – Marina capisce di non avere più nessuna chance con Roberto. Il Ferri è ancora innamorato di Greta e per lei non c'è spazio. La Giordano si trova così a riflettere sul suo futuro pieno di solitudine. Roberto invece sembra essere l'unico che potrà cogliere i frutti del complotto ordito contro la Fournier. Renato dovrà pagare pegno e sconterà i risultati inaspettati della cena romantica organizzata per Giulia. Gianluca invece anticipa Silvia e decide di lasciare il Vulcano, alla ricerca di un futuro diverso. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Marina dice addio ai suoi sogni d'amore in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 maggio 2020

Dopo che Greta ha accoltellato Ferdinando, Marina ha capito di non avere alcuna chance con Roberto. Il Ferri è ancora innamorato di sua moglie ed è corso in suo soccorso, tirandola fuori da una pericolosa situazione. La Giordano è ora conscia di doversi fare da parte e di dover rinunciare ai suoi sogni d'amore. Per questo motivo comincia a immaginare il futuro che l'aspetta, fatto di solitudine e di rancore. Roberto invece sembra essere l'unico a cogliere i frutti del loro complotto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato paga pegno

Renato si è lasciato convincere da Adriana a presentare a Giulia un suo collega. Il Poggi vuole trovare un nuovo amore per la sua ex moglie e ridarle speranza. Renato ha così “incastrato” Giulia in una cena romantica... dal risvolto inaspettato. Sarà proprio lui a farne le spese e a pagare pegno per aver tentato di essere un Cupido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gianluca deciso a lasciare Napoli

Silvia ha diversi problemi finanziari e sta cercando di salvare il suo locale. Il suo progetto di rilancio non ha però avuto grandi risultati e deve procedere con il taglio del personale. Ha così intenzione di licenziare Gianluca ma il ragazzo la precede. Il Palladini vuole qualcosa di più per il suo futuro e decide di lasciare non solo il locale ma pure Napoli, alla volta di qualcosa di diverso. Per Rossella sarà un grosso colpo e la lontananza potrebbe mettere la parola fine alla loro travagliata storia d'amore.

