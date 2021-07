Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2021: Tra Marina e Roberto è di nuovo passione?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Marina e Roberto sono sempre più vicini. Che scoppi la passione tra i due?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è molto in ansia per suo figlio e Marina – che non perde un attino di vista gli affari dei Cantieri - gli è sempre più vicino. Questa rinnovata vicinanza potrebbe però avere delle conseguenze inaspettate. Che tra loro scoppi di nuovo la passione? Intanto Ornella cerca in ogni modo di aiutare Filippo a recuperare la memoria ma si tratta di una serie di tentativi purtroppo tutti senza risultato. Ferri comincia a spazientirsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena perde le speranze!

Serena ha perso le speranze! Dopo aver scoperto che suo marito ha perso la memoria, la Cirillo è andata completamente nel pallone. La ragazza non sa come fare per aiutare Filippo ma soprattutto non può stargli accanto come vorrebbe. Ogni suo tentativo di fargli tornare i ricordi, si sta rivelando un vero fallimento e la situazione le sta letteralmente sfuggendo di mano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per la poverina, questa settimana sarà tremenda. Il Sartori verrà infatti rimandato a casa e accadrà, purtroppo, l'impensabile!

Tra Marina e Roberto è di nuovo passione? Scopriamo cosa succederà in Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2021

Serena sta affrontando con molta apprensione l'amnesia di suo marito e anche Roberto comincia a essere molto teso a causa della salute di suo figlio. Per fortuna che accanto a lui c'è Marina. La Giordano è tornata a Napoli per salvare i Cantieri ma sembra che la sua presenza non sia utile solo all'azienda. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la donna – sempre più risoluta sul lavoro e sempre pronta a dare conforto al Ferri – si avvicinerà tanto a lui da avere delle conseguenze inaspettate. Che scoppi di nuovo la passione tra i due? E stavolta Fabrizio riuscirà a portare via la sua donna?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto stanco dei continui tentativi fallimentari di Ornella

Roberto è molto infastidito da quello che è successo a suo figlio. Per Filippo è cominciato un vero e proprio calvario che porterà tutta la famiglia a fare dei grossi sacrifici. Ferri è però furioso anche con Ornella. L'imprenditore non è molto d'accordo con i tentativi – fallimentari – che la dottoressa sta cercando di fare con il Sartori e comincia davvero a spazientirsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno purtroppo buone notizie. La situazione purtroppo è destinata a peggiorare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.