Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della prima Puntata di Un Posto al Sole in onda dopo il lockdow. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la prima puntata dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Nelle trame dell'episodio del 13 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo e Serena continuano a discutere nonostante la firma per il divorzio. La tensione poterà la Cirllo a prendere una decisione drastica e a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l'ex marito. Intanto Fabrizio, provato dalle tensioni sia al Pastificio sia ai Cantieri, cerca di ritrovare un po' di serenità con Marina. Intanto il clan dei Tregara colpisce duramente!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo ormai lontani

Prima dello stop forzato del 27 marzo scorso, Serena e Filippo hanno avuto un confronto decisivo e hanno firmato le carte per il divorzio. La scelta era ormai obbligatoria e i due si stanno allontanando ogni giorno di più. Complice la presenza di Leonardo nella vita della Cirillo, gli ex coniugi finiscono per avere l'ennesima discussione che stavolta porta Serena a cambiare radicalmente il suo rapporto con il Sartori.

Fabrizio libero di amare Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 luglio 2020

Le accuse su Fabrizio sono finalmente cadute. Non è stato lui a uccidere Sebastiano e si è assunto la colpa solo per proteggere Marina. Il suo gesto non è rimasto inosservato e nonostante un riavvicinamento tra la Giordano e Roberto, l'imprenditrice è tornata tra le braccia del Rosato. Fabrizio sta cercando di ritrovare un po' di serenità con la sua amata ma è ancora provato da molte tensioni sia al Pastificio che ai Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il clan Tregara fa paura

Alcune faccende sono rimaste irrisolte ed Eugenio torna a essere protagonista della lotta contro i Tregara. Nonostante l'insistenza di Viola a lasciare tutto, il Nicotera continua a indagare contro Mariano e finisce per essere invischiato in una faccenda molto pesante e pericolosa. I killer del boss colpiscono con spietata determinazione coinvolgendo in un attentato non solo Eugenio ma anche la bella Susanna.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.