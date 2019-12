Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2019: Alberto minaccia Clara

Anticipazioni TV

Alberto continua a mostrarsi arrogante con Clara, nonostante il Palladini sia nei guai.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 13 dicembre 2019 – Diego è molto scosso dall'incontro con Irene e si prepara all'udienza con rinnovato spirito combattivo. Alberto mostra ancora una volta la sua arroganza davanti a Clara, sempre più incerta su come comportarsi con lui e se denunciarlo o meno. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Il volta faccia di Diego in questa puntata di Un Posto al Sole del 13 dicembre 2019

L'incontro inaspettato fatto da Diego, ha portato alla svola nel caso Leone. Il Giordano, fermamente convinto di presentarsi in tribunale e patteggiare, sembra deciso a lottare per far valere le sue ragioni. Saranno state le parole di Irene, la madre del giovane tristemente ucciso davanti a Rita, oppure i consigli di Patrizio ma il ragazzo è pronto ad affrontare Aldo, puntando il dito contro Jacopo. Come andrà a finire? L'avvocato sfodererà tutte le sue armi per distruggere chi cerca di far del male a suo figlio?

Un Posto al Sole: Alberto minaccia Clara

Angela spinge costantemente Clara a denunciare Alberto ma la ragazza è ancora titubante. Alberto approfitta di questi momenti di debolezza e mostra ancora una volta la sua arroganza. Eppure per lui le cose si mettono male, non solo con la sua ex cameriera ma anche ai Cantieri. Il Palladini potrebbe presto finire in galera ma prima minaccia ancora Clara. Silvia e Michele, abbattuti a causa del comportamento di Otello, chiedono a Guido di dar loro una mano.

