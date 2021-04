Un Posto al Sole Anticipazioni 13 aprile 2021: Vittorio e Samuel stregati dalla sensuale Speranza...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto a Sole per la puntata del 13 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco continua a indagare su Ernesto, convinto che sia lui il sabotatore dei Cantieri. Il Boschi cercherà l'appoggio di qualcuno che lo aiuti a far confessare il Gargiulo. Roberto Ferri intanto farà un incontro inaspettato. Si troverà faccia a faccia con chi ha orchestrato i sabotaggi dei Flegrei! Speranza, con la sua sensualità, comincia a portare scompiglio nella vita di Vittorio. Anche Samuel rimane rapito dalla giovane Altieri e le cose, a Palazzo Palladini, prendono una piega inaspettata. Raffaele è vittima di una nuova subdola frecciatina di Renato ma Ornella farà in modo di vendicarsi del Poggi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto faccia a faccia con il sabotatore dei Cantieri

Franco sa chi è il sabotatore dei Cantieri. Il Boschi è sempre più convinto che Ernesto sia il responsabile dei danni ai Flegrei e intende vederci chiaro. Superfranco si ingegna per trovare l'appoggio di qualcuno che convinca il Gargiulo a confessare le sue colpe ed è sicuro che manca davvero poco alla soluzione di tutti i problemi del Ferri. Ma le cose potrebbero andare molto diversamente da quanto pensa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto si troverà – inconsapevolmente – faccia a faccia con il vero responsabile dei sabotaggi. L'incontro con Pietro Abbate metterà sull'attenti il manager!

Vittorio e Samuel stregati dalla sensuale Speranza nella puntata di Un Posto al Sole del 13 aprile 2021

Mariella ha invitato a casa sua la sua nipotina Speranza. Vittorio non ha accolto con calore questa notizia, sicuro che la ragazza fosse l'ennesima grana da sopportare in un periodo non certo facile per lui. Ma il giovane ha avuto una vera e propria sorpresa. Speranza è una giovane affascinante e sensuale e Vicky Beef si renderà conto che la piccola Altieri ha fatto colpo su di lui. Ma un'altra vittima cadrà nella tela seduttiva di Speranza. Anche Samuel infatti, non sarà immune dal fascino della nuova arrivata a Palazzo Palladini. Tra il Del Bue e l'aiuto cuoco del Vulcano, scoppierà una guerra a chi conquisterà prima il cuore della nipote di Mariella? Staremo a vedere!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella vendica Raffaele

Il rapporto di amore e odio tra Renato e Raffaele continua a rallegrare le trame di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni della soap ci rivelano che il Poggi, con la sua lingua tagliente, finirà per ferire i sentimenti del Giordano con una frecciatina al vetriolo. Stavolta però Ornella non ci sta. Decisa a vendicare il sopruso vissuto dal compagno, la dottoressa troverà il modo di rendere pan per focaccia al loro poco simpatico vicino!

