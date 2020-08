Un Posto Al Sole Anticipazioni 13 agosto 2020: Eugenio tenta la via del dialogo. Avrà fortuna?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 13 agosto 2020...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 13 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, mentre Clara è sul punto di ricadere tra le braccia di Alberto, Nunzia dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Intanto Eugenio, preoccupato per le azioni di Alberto e spinto dal desiderio di incastrare quanto prima Tregara, decide di tentare un nuovo approccio con il Palladini e parlargli. Nel frattempo Filippo e Serena sono ai ferri corti, mentre Rossella riceve un incoraggiamento speciale da parte di Ornella, pronta a consolarla dopo un fallimento sul lavoro.

Un Posto Al Sole: Clara, Nunzia ed Eugenio si trovano a fare i conti con sentimenti e paure

Clara sembra continuare a nutrire dei sentimenti per Alberto che la spingono a tornare da lui, ma qualcosa potrebbe finalmente cambiare... Nel frattempo Nunzia si ritroverà a fare i conti con ciò che prova nel profondo del cuore. E' un momento complicato anche per Nicotera, il magistrato teme che il ricatto del Palladini possa distruggere la sua vita...

Eugenio cerca di parlare con Alberto, nella puntata di Un Posto al Sole dl 13 agosto 2020

Eugenio, vittima del ricatto di Alberto non riesce a smettere di rimuginarci sopra. Il magistrato non sa come tirarsene fuori e teme che la verità possa compromettere famiglia e carriera. Alberto ha colpito nel segno, individuando in punto debole del suo nemico. Ma di cosa si tratta? A quanto pare il Palladini ha scoperto della tresca di Nicotera con Susanna, dopo averli sorpresi in atteggiamenti compromettenti, e ora vuole usarla contro di lui. A Nicotera non resterà che tentare la via del dialogo, proverà infatti a negoziare con il suo nemico. Avrà fortuna?

Un Posto al Sole: Rossella riceve un incoraggiamenti speciale da Ornella

Il piccolo incidente capitato a Irene, ha riacceso la rabbia di Filippo nei confronti di Serena. Tra i due la crisi è così profonda da non riuscire a trovare un accordo neppure per il bene e la serenità della bambina. Nel frattempo, Rossella, messa a dura prova da un fallimento sul lavoro, trova consolazione in Ornella, la donna saprà darle ottimi consigli e un incoraggiamento speciale.

