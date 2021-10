Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Clara pronta a lasciare Patrizio ma lui la stupisce con una grande prova di maturità.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, il rapporto tra Filippo e Viviana sta diventando sempre più complesso. Il Sartori si sta spingendo fin troppo in là con la famiglia della Carlino e a causa di questo, Serena potrebbe uscirne completamente distrutta. Clara invece, stanca delle tensioni tra Patrizio e Alberto ma soprattutto infastidita dagli atteggiamenti a volte infantili da parte del Giordano, comincia ad avere qualche dubbio sulla sua relazione con il ragazzo. Il giovane chef ha però un asso nella manica e dimostrerà una maturità che potrebbe farle cambiare completamente idea. Intanto Michele decide di agire con Silvia. Il Saviani sorprenderà la moglie con una richiesta improvvisa e spiazzante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Viviana il rapporto si complica

Filippo è a un bivio. Serena ha tentato l'impossibile per riconquistarlo e sembrava essere finalmente riuscita a far breccia nel suo cuore. Peccato che Viviana abbia fatto ritorno proprio in quel preciso momento e abbia rovinato i piani della Cirillo. Tutto da rifare per la mamma di Irene mentre per il Sartori si prevede una situazione sempre più complicata, giorno dopo giorno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Filippo tornerà a lasciarsi coinvolgere un po' troppo dalla sua famiglia e Viviana calcherà ancora di più la mano su di lui, mettendo Serena in grossa difficoltà.

Clara pronta a lasciare Patrizio ma... in Un Posto al Sole Anticipazioni 12 ottobre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il rapporto tra Clara e Patrizio subirà un grosso scossone. La Curcio è molto stanca di assistere, quasi impotente, alle tensioni tra il Giordano e Alberto. I suoi due uomini stanno portando avanti una guerra per conquistare il suo cuore e lei comincia a non sopportare più di essere messa in mezzo a queste inutili diatribe. Ma soprattutto non tollera più gli atteggiamenti molte volte infantili del giovane chef, troppo giovane e inesperto per poter assolvere al compito di stare accanto a lei e Federico. Per questo inizierà ad avere seri dubbi che tra loro possa continuare e sarà pronta a troncare la loro relazione. Ma Patrizio, forse intuendo le sue intenzioni, riuscirà a stupirla. Darà infatti grande prova di maturità che farà crescere il loro rapporto, portandolo a un altro livello. Cosa si inventerà il figlio di Raffaele?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele affronta Silvia

Per Michele e Silvia è la resa dei conti. Tutte le bugie sono venute al pettine e i sospetti del Saviani sono stati confermati: la Graziani ha un amante. Lo speaker, dopo aver a lungo riflettuto su come comportarsi con sua moglie e su come affrontare la questione, ha preso una decisione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele deciderà di sorprendere la consorte con una proposta spiazzante e improvvisa, che potrebbe salvare il loro matrimonio. Ma Silvia accetterà di dargli un'opportunità o è ormai talmente presa da Giancarlo da decidere di separarsi dal suo storico compagno?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.