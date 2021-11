Un Posto al Sole Anticipazioni 12 novembre 2021: Caccia a Mattia! Il rider ha fatto perdere le sue tracce

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Mattia si è dato alla fuga dopo aver aggredito Diego. Tutti sono sulle tracce.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Mattia ha aggredito Diego. Il rider, sempre più fuori controllo, si è vendicato del Giordano e dopo l'ennesima aggressione, fa perdere le sue tracce. Filippo è stremato. L'occuparsi di Elisabetta lo sta mettendo a dura prova e deve correre ai ripari. Disperato chiede aiuto agli inquilini della Terrazza affinché loro tengano compagnia alla piccola Irene. La bambina però vorrebbe stare con suo padre e non gradisce che altri le stiano accanto.

Caccia a Mattia! Il rider ha fatto perdere le sue tracce in Un Posto al Sole Anticipazioni

Diego ha dato una svolta alle indagini dell'aggressione a Susanna ma ha pagato molto cara la sua intromissione. Mattia non ha perso tempo e si è vendicato del Giordano. Come ha fatto con la Picardi, il ragazzo ha aggredito il figlio di Raffaele e si è dato alla fuga. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il rider farà perdere le sue tracce ma anche che Niko, Franco e tutti i loro amici, non avranno più alcun indugio. Tutti si metteranno alla ricerca del giovane criminale, sempre più pericoloso e senza più alcun freno. Ma riusciranno a trovarlo prima che possa compiere qualche altra sciocchezza?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Svolta sul caso di Susanna!

Dopo mesi e mesi di ricerche, è ormai chiaro a tutti che l'aggressore di Susanna sia Mattia. Il ragazzo non sembra però per nulla pentito e dopo aver preso di mira Rossella, ha riversato la sua rabbia su Diego. La situazione sta prendendo una piega sempre più drammatica e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ancora non ci rivelano come andranno a finire le cose. Niko riuscirà ad acciuffarlo e a fermare la sua follia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Irene furiosa!

Serena è tornata a casa con Elisabetta e finalmente può dedicarsi alla sua famiglia. Filippo sta cominciando a ricordare e ora vuole più che mai rimanere accanto a sua moglie e alle sue figlie. Ma la presenza di una neonata a casa Sartori sta creando qualche fastidio. Filippo è molto impegnato a occuparsi della piccola appena arrivata e sta trascurando la sua primogenita. Irene è gelosa di Elisabetta e non riesce proprio a mascherarlo. Non sopporta infatti le attenzioni che tutti le danno e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non vedrà per nulla di buon occhio la richiesta che suo padre farà agli inquilini della Terrazza, pregandoli di farle compagnia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 novembre 2021

