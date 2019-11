Un Posto al Sole Anticipazioni 12 novembre 2019: Aldo scopre la verità su suo figlio Jacopo

Anticipazioni TV

La verità viene a galla e Aldo dovrà fare i conti con una sconcertante rivelazione. Bice è pronta a incastrare Cinzia.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 12 novembre 2019, Aldo è vicino alla scoperta di una verità scioccante mentre la maestra di Bianca, preoccupa un po' Angela. Bice è decisa a incastrare Cinzia e porta avanti il suo piano. Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Aldo e la verità che un padre non si aspetta in Un Posto al Sole di martedì 12 novembre 2019

Cresce la preoccupazione di Raffaele per suo figlio Diego, ancora in prigione e in attesa che le indagini incastrino il vero colpevole. In ospedale, Delia è tormentata dai ricordi di quella sera in cui suo figlio Jacopo ha perso la testa. Ebbene sì, è stato il ragazzo a investire suo padre e Aldo sta per fare questa drammatica e scioccante scoperta. Il Leone, scoperto quello che è successo, vorrà comunque il divorzio da sua moglie? Sarà una decisione molto difficile da prendere ma che costringerà Beatrice ad allontanarsi dal suo compagno.

Bice vs Cinzia in Un Posto al Sole

Se Mariella e Guido non sono riusciti a cavare un ragno dal buco con Cinzia, Bice non si farà sfuggire l'occasione per mettere il bastone tra le ruote alla sua nemica. La Cerruti è decisa a incastrare la Maiori e ad aiutare così l'Altieri e il suo compagno. Intanto Giulia è sempre più attratta da Marcello mentre Angela è preoccupata per la nuova insegnante di Bianca, forse fin troppo severa con una bimba così piccola.

