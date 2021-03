Un Posto al Sole Anticipazioni 12 marzo 2021: Clara e Alberto alla resa dei conti...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara e Alberto sono alla resa dei conti. La Curcio, dopo il confronto atteso e serratissimo con il compagno, prenderà una decisione importante e definitiva. Stessa cosa anche per Patrizio, ormai deciso a fare chiarezza nella sua mente. La proposta di Roberto “costringe” Franco a riaprire un capitolo che credeva chiuso mentre Cerri, abbandonato dai suoi amici, scopre un alleato inaspettato.

Clara e Alberto alla resa dei conti nella puntata di Un Posto al Sole del 12 marzo 2021

Tra Clara e Patrizio è scoppiata la passione ma dopo essersi lasciati andare ai loro sentimenti, i due devono fare i conti con la propria coscienza. Se per il Giordano sarà difficile fare ammenda dei suoi errori e del suo tradimento, per la Curcio è previsto uno scontro definitivo con Alberto. Il faccia a faccia con il Palladini sarà terribile. Il loro incontro, attesissimo, porterà Clara a prendere una decisione definitiva per la sua vita e per quella del piccolo Federico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora di cosa si tratterà ma sappiamo che la vita della ragazza non sarà mai più la stessa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco pronto a rispolverare il suo passato

Franco e Roberto sono alleati. Il Ferri ha chiesto al Boschi un aiuto per stanare il sabotatore dei Cantieri. Superfranco è un uomo dalla mille risorse e possibilità e il suo passato da investigatore privato, ha fatto accendere la lampadina a Roberto. Il manager è convinto che con le abilità del suo amico, riuscirà a scoprire chi vuole mandarlo in rovina. La sopravvivenza dei Cantieri è quindi nelle mani del marito di Angela, pronto a tutto pur di portare a casa il risultato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Franco incontrerà non pochi problemi nell'azienda nautica. Gli operai non saranno infatti felici di vedere un estraneo aggirarsi per i corridoi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un alleato inaspettato per Cerri

Cerri è disperato. Bruno lo sta trattando con freddezza ormai da diversi giorni e Sasà non sa come risolvere questa situazione. Guido e Cotugno sembrano avergli voltato le spalle e il povero vigile è tormentato dai commenti negativi sul suo conto, che provengono da più persone intorno a lui. Ma qualcosa sta per cambiare. Qualcuno di inaspettato sta per correre in suo aiuto. Ma chi sarà questo alleato? Riuscirà a risolvere la disastrosa situazione sentimentale di Cerruti?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.