Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 12 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, il rapporto tra Silvia e Michele è in bilico. Un nuovo arrivato ne approfitta.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco è ormai certo di aver trovato indizi importanti per scoprire chi abbia ucciso Ernesto ma Roberto non sembra intenzionato a dargli retta. Il Ferri è troppo impegnato a portare avanti le sue trattative con Pietro Abbate. Intanto Silvia continua a essere corteggiata dal suo nuovo cliente mentre Michele non riesce a mettere ordine nel loro rapporto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco vicino alla verità

Franco non ha mai smesso di cercare la verità sull'omicidio di Ernesto. Il terribile incidente di cui è stato vittima il povero Gargiulo, è rimasto impresso nella mente del Boschi e non accenna minimamente ad attenuarsi. Superfranco vuole scovare i responsabili e vuole farlo il più presto possibile. Ma la sete di giustizia del marito di Angela, non incontra l'appoggio di Roberto. Il Ferri ha infatti altri piani in mente e non intende occuparsi di faccende per lui già concluse. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager si troverà altre gatte da pelare tra le mani e non sarà facile risolvere anche stavolta la situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ferri non demorde. Porterà a termine il suo piano

Siamo tutti rimasti sconvolti dalla decisione di Roberto di scendere a patti con Pietro Abbate. Non è ancora chiaro come evolverà la situazione dei Cantieri e se davvero verranno venduti. Quello che sappiamo è che Ferri non è uno che lascia le cose a metà e di certo ha in mente qualcosa di incredibile, da svelare all'ultimo momento. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto Ferri, smesso di collaborare con Franco, ha deciso di portare a termine la sua trattativa con Abbate, costi quel che costi. Ed è per questo che il Boschi è furioso con il suo ex alleato, che ha tradito il loro piano originale... almeno così sembra!

Silvia corteggiata da un altro uomo, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 12 maggio 2021

Mentre Roberto ha preso una decisione sconvolgente per il futuro dei Cantieri, quello di Michele e Silvia è molto incerto. Il Saviani sta cercando di superare il trauma di non avere più un lavoro e non è certamente facile abituarsi a un cambio così decisivo della sua vita. Purtroppo questa situazione sta minando seriamente la serenità del suo rapporto con Silvia. A peggiorare la situazione ci si mette un nuovo cliente del Vulcano, che sembra essersi invaghito della Graziani. Silvia cederà al corteggiamento di questo affascinante nuovo arrivato?

