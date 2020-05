Un Posto al Sole Anticipazioni 12 maggio 2020, replica: Renato "incastra" Giulia

Anticipazioni TV

Giulia si prepara ad andare a cena a casa di Adriana ma non sa che ad attenderla c'è un incontro galante organizzato da Renato.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la puntata di domani – martedì 12 maggio 2020 – sarà piena di suspense. Greta attende con grande ansia di sapere quali sono le condizioni di Ferdinando, dopo averlo accoltellato. Roberto è accanto a lei e Marina capisce che il Ferri è ancora innamorato di sua moglie. Manuela aiuta sua sorella Serena a riflettere sul suo rapporto con Tommaso, che sta intanto cercando il perdono di suo cugino Filippo, per avergli invaso casa. Giulia invece di prepara ad andare a cena da Adriana ma non sa che si troverà in una vera e propria trappola... sentimentale. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Greta potrebbe diventare un'assassina in questa puntata di Un Posto al Sole del 12 maggio 2020

La fuga di Ferdinando e Greta, o meglio il piano di Roberto e Marina, è finito nel peggiore dei modi. Dopo che Roberto ha denunciato il furto dei gioielli, la Fournier ha perso il controllo e ha finito per macchiarsi le mani del sangue di Ferdinando. Greta ha pugnalato il Rizzo ora vive dei momenti di forte angoscia per le sue condizioni. Le ferite sono gravi e se dovesse morire, diventerebbe un'assassina. Accanto ha lei ha però Roberto, arrivato in suo soccorso in motel e pronto a mentire per lei.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina scopre il tradimento di Roberto

Roberto è corso in soccorso di Greta e ha inscenato un'aggressione per coprire la colpevolezza della moglie. Marina ha così scoperto una terribile verità: il Ferri ama ancora la sua consorte e che lei, ancora una volta, si è illusa che tra loro tornasse tutto come prima. Niente di più sbagliato, visto che l'imprenditore – nonostante abbia tentato di incastrare Greta – è ancora legato a lei. Intanto a casa Cirillo, Manuela aiuta Serena a riflettere sul suo rapporto con Tommaso.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato incastra Giulia

Tommaso vorrebbe farsi perdonare da Filippo. Gli è piombato in casa senza dirgli nulla e ha occupato di prepotenza i suoi spazi. Il Sartori non ne può più ed è ora che i due cugini si chiariscano. Intanto Adriana ha convinto Renato a presentare a Giulia un suo collega. Il Poggi vorrebbe presentare alla sua ex moglie un nuovo uomo, affinché – come lui – si rifaccia una vita. Giulia si prepara ad andare a cena ma sta per scoprire di essere stata "incastrata".

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 maggio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.