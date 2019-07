Un Posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2019: Marina ospita Arturo a casa sua

Anticipazioni TV

Marina vuole scoprire se il misterioso senzatetto è davvero suo padre. Per questo lo invita a stare a casa sua.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 12 luglio 2019, Beatrice accoglie il consiglio di Raffaele e cerca di mettere distanza tra lei e Diego. Marina ospita Arturo e prova a instaurare con lui un contatto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani 20.45 su Rai3.

Beatrice allontana Diego in questa puntata di Un Posto al Sole del 12 luglio 2019

Raffaele è molto preoccupato per Diego e per la sua insana ossessione per Beatrice. Il giovane Giordano infatti non sembra essersi mai liberato del pensiero della sua ex fidanzata e prova una cocente gelosia nei confronti del suo nuovo compagno...o meglio quello che crede essere il suo nuovo fidanzato. Raffaele spinge allora la Lucenti a mettere distanza tra lei e suo figlio, che cercherà in ogni modo di mantenere i rapporti con la ragazza. Aldo intanto si rifà avanti con Beatrice, nonostante lei si sia rifiutata di mantenere una relazione con un uomo sposato.

Marina ospita Arturo a casa sua

Marina ha riconosciuto nel senzatetto che si aggira intorno a casa sua, suo padre Arturo. Lo invita a casa sua, dandogli la sua ospitalità e sperando di creare un contatto con lui. Vorrebbe infatti vincere la sua ritrosia ad aprirsi e a raccontare la sua storia. Otello invece è diventato una webstar ed è in piena "febbre da social". Proprio in questa occasione però Renato scoprirà cosa davvero pensa il suo amico e si risentirà nel constatare che Otello lo descrive come un vecchio malridotto.

