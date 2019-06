Un Posto al Sole Anticipazioni 12 giugno 2019: Arianna spara contro Mimmo e Maurizio?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 12 giugno 2019, Mimmo e Maurizio organizzano un nuovo colpo e tentano di rapinare ancora una volta il Vulcano. Stavolta però Arianna è armata! Diego scopre che Beatrice ha una nuova storia e ne soffre molto intanto Guido e Cerruti potrebbero arrivare allo scontro dopo che il Del Bue ha scoperto di essere il padre di Lollo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Arianna spara ai rapinatori? In questa puntata di Un Posto al Sole del 12 giugno 2019

Maurizio e Mimmo sono pronti per la nuova rapina al Vulcano. I due ragazzi, per nulla preoccupati di essere stati bocciati, goliardicamente pensano di ritornare a colpire il Caffè, più volte loro bersaglio. Non sanno però che i precedenti colpi, hanno spinto Arianna a tenere una pistola per difendersi dai malviventi e che ora quindi sia ben armata. La Landi sparerà contro Mimmo e Maurizio, incappucciati?

Guido e Cerruti a confronto

Diego ha scoperto con dolore che Beatrice, la sua ex, ha una nuova fiamma. Il Giordano non prende per nulla bene questa notizia ed è geloso. Riuscirà a contenersi e a concentrarsi sulla sua nuova vita, lontano dalla casa di suo padre? Intanto Guido si troverà faccia a faccia con Cerruti. Come era prevedibile, i "due padri di Lorenzo" si ritroveranno a chiarire la verità tenuta nascosta da Mariella per troppo tempo. Il Del Bue aggredirà Salvatore o capirà il suo desiderio di paternità? In ogni caso la nascita del piccolo Lollo ha portato grande felicità nel cuore di tutti!

