Un Posto al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2021: Clara spinge Alberto tra le braccia di Barbara...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 12 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara ha deciso di non partecipare al party del Circolo e Barbara ne approfitta per accompagnare Alberto. Intanto Salvatore e Bruno fanno finalmente pace ma Bice sembra non essere per nulla soddisfatta di questo lieto fine. Diego prende una decisione riguardo al suo futuro lavorativo.

Clara spinge Alberto tra le braccia di Barbara, nella puntata di Un Posto al Sole del 12 febbraio 2021

Serena ha tentato di tutto per convincere Clara a partecipare all'evento al Circolo. La ragazza ha però deciso di non cedere alle sue richieste e di rimanere a casa insieme al piccolo Federico. Convinta della sua decisione, Clara non ha però fatto i conti con un nemico sempre in agguato: Barbara. La Filangeri approfitterà della situazione per presentarsi come l'accompagnatrice ufficiale del Palladini all'evento celebrativo. Tutto questo sotto gli occhi – un po' contrariati – di Serena, Filippo e di Roberto, presenti anche loro come ogni anno alla festa. Che intenzioni avrà Barbara? Cercherà di mettere in imbarazzo Alberto rivelando a tutti il loro segreto passionale?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Salvatore e Bruno, pace fatta!

Tutto e bene quel che finisce bene. Salvatore e Bruno hanno finalmente fatto pace. Dopo diversi giorni in cui i due - per un malinteso - si erano evitati, torna il sereno. Sasà è davvero felice di aver chiarito la situazione con il suo dottorino ma sua sorella Bice non sembra per nulla contenta di questo risultato. La Cerruti, vero prezzemolino, sembra voler di più. A lei non basta che suo fratello sia tornato in armonia con Sarti e cercherà di convincerlo a darle retta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego prende una decisione per il suo futuro

Raffaele ha deciso di fare qualcosa di concreto per suo figlio e stavolta senza se e senza ma. Sono anni che il Giordano Senior combatte per far prendere a Diego una strada sicura ma il giovane, convinto ancora di voler seguire i suoi sogni, non gli ha mai dato retta. Forse sino a ora! Diego infatti, dopo essere andato al laboratorio di arte presepiale con il padre, sembra aver preso una decisione definitiva per la sua vita. Deciderà di dedicarsi ai presepi o stupirà Raffaele con un'altra idea? Staremo a vedere! Intanto Silvia e Michele subiscono le conseguenze dell'intervista alla radio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.