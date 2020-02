Un Posto al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2020: La vita di Alberto è in pericolo. Nunzia medita vendetta

Anticipazioni TV

Nunzia contatta un uomo del suo passato per farla pagare ad Alberto mentre Nicotera torna a Napoli per una nuova missione.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 12 febbraio 2020 – Nunzia, la madre di Clara, medita vendetta contro Alberto e Cipriani e contatta un uomo del suo passato. Nicotera torna a Napoli per contrastare l'ascesa di un clan camorristico mentre Guido è preoccupato per la scelta di Patrizio e Vittorio di andare a vivere insieme. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Nunzia medita vendetta in questa puntata di Un Posto al Sole del 12 febbraio 2020

Clara ha fatto una scoperta sconvolgente e che le cambierà completamente la vita ma purtroppo Alberto e Cipriani non hanno intenzione di lasciarla in pace. Il Palladini rischia di perdere tutto ed è corso ai ripari ma nel farlo ha asfaltato ancora una volta la sua ex cameriera. A proteggere la bella bionda ci penserà sua madre. Nunzia medita infatti vendetta contro i due uomini e contatta un misterioso uomo del suo passato, pronto a farla pagare ad Alberto e al suo violento amico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nicotera torna a Napoli

Un ritorno inaspettato a Napoli per Nicotera, chiamato in città per una nuova missione: contrastare l'ascesa di un clan camorristico. Un'impresa piuttosto che leggera ma Eugenio ci metterà tutto se stesso per riuscire a risolverla. Intanto Guido è molto preoccupato per Vittorio. Il giovane Del Bue ha infatti intenzione di lasciare il nido paterno per andare a vivere con Patrizio. Un salto nel vuoto per entrambi i ragazzi ma necessario per ritrovare la tranquillità perduta. Raffaele intanto dovrà convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

