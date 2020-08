Un Posto Al Sole Anticipazioni 12 agosto 2020: La rabbia di Filippo contro Serena...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio del 12 agosto 2020...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 12 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Irene ha un piccolo incidente, che farà emergere tutto il rancore e la gelosia di Filippo per Serena. Nel frattempo Nunzia si rifiuta di nascondere ancora Mariano mentre Eugenio non riesce a smettere di pensare al ricatto di Alberto. Intanto Rossella, già turbata per quanto successo al Caffè Vulcano, verrà messa nuovamente alla prova in ospedale.

Un incidente di Irene scatena il rancore di Filippo nei confronti di Serena, nella Puntata di Un Posto al Sole del 12 agosto 2020

Irene ha un piccolo incidente. Per fortuna nessuna grave conseguenza, ma l’evento porterà Filippo a manifestare tutto il suo rancore per Serena e per la decisione della donna di chiudere la loro storia. Ad alimentare il ragazzo sarà anche una profonda gelosia per l'Ex, chiaro sintomo di un sentimento ancora vivo nei suoi confronti. Purtroppo il passaggio amore-odio sembra ormai definitivo!

Un Posto al Sole: Alberto ha sorpreso Eugenio e Susanna in atteggiamenti compromettenti

Eugenio, vittima del ricatto di Alberto non riesce a smettere di rimuginarci sopra. Il magistrato non sa come triarsene fuori e teme che la verità esca fuori e comprometta famiglia e carriera. Alberto ha colpito nel segno, individuando in punto debole del suo nemico. Ma di cosa si tratta? A quanto pare il Palladini ha scoperto della tresca di Nicotera con Susanna, dopo averli sorpresi in atteggiamenti compromettenti.

Un Posto al Sole: Rossella e Nunzia in difficoltà

Le cose si fanno sempre più complicate per Rossella che, già scossa da quanto avvenuto al Caffè Vulcano, si troverà ad affrontare un altro inconveniente sul lavoro che metterà a dura prova la sua professionalità. Ma le cose non sembrano andare bene neppure per Nunzia, la donna è stanca, non ha più intenzione di rischiare per aiutare il boss di Tregara a nascondersi.

