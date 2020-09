Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio dell'11 settembre 2020, Eugenio scopre che Viola vuole lasciare Napoli e cerca di trovare un modo per riconquistarla.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata della soap dell'11 settembre 2020. Nella Trama dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Viola ha intenzione di lasciare Napoli ed è tutto pronto per la sua partenza. Eugenio, scoperta la decisione della moglie, cerca di parlarle ma lei è troppo ferita anche solo per ascoltarlo. A quel punto il Nicotera tenta in ogni modo di riconquistarla. Intanto Marina e Fabrizio incontrano Roberto a un pranzo di lavoro.

Viola in partenza in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 settembre 2020

Dopo il fallito matrimonio di Niko e Susanna, Viola comincia a pensare che l'unica soluzione a quello che lei e suo marito stanno vivendo, è prendersi del tempo. La Bruni decide dunque di dedicarsi a se stessa e di lasciare Napoli, per stare un po' da sola e lontana dai problemi. Pare quindi che i consigli di Filippo alla fine non siano bastati e che la crisi coniugale sia così profonda da essere insanabile. Intanto a "casa" Sartori - Cirillo le cose sembrano cambiare rotta. Serena ha nostalgia di suo marito e forse la loro relazione è destinata ad avere una seconda occasione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio tenta di riconquistare Viola

Forse non tutto è perduto o almeno così si illude e si dà forza Eugenio. Scoperto che Viola intende andare via da Napoli, per un viaggio – per ora – di sola andata, il Nicotera cerca di correre ai ripari. Prima tenta la via del dialogo con lei ma senza successo – visto che la Bruni è talmente ferita da non riuscire neanche ad ascoltarlo – poi si mette all'opera per trovare qualsiasi mezzo e modo per riconquistarla. Sarà una missione impossibile?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Fabrizio faccia a faccia con Roberto

Fabrizio è appena tornato dalla Russia con importanti novità. Ha trovato un miliardario deciso a investire sui Cantieri. Il suo portavoce, l'affascinante Lara Martinelli, si è mostrata subito entusiasta di aiutare il Rosato ma Marina sembra avere uno strano presentimento. Dopo aver ascoltato il racconto del suo fidanzato, la Giordano ha cominciato a storcere il naso - forse per gelosia - ma davanti alla determinazione di Fabrizio sembra avere per il momento ceduto e accantonato le remore. Ma per la coppia Marina/Fabrizio c'è un altro ostacolo da superare: Roberto. I due infatti incontrano il Ferri – ancora ostile alla loro relazione – a un pranzo di lavoro.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 settembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.