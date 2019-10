Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 ottobre 2019: Diego stalker di Beatrice

Silvia Farris di 10 ottobre 2019

L'ossessione di Diego per Beatrice assume dei contorni sempre più drammatici. Marina non sa se continuare la sua battaglia legale per Arturo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 11 ottobre 2019, Diego continua a controllare Beatrice, ancora ossessionato dalla ragazza. Giulia cerca di capire come mai Nadia abbia preso la decisione di lasciare Renato mentre Marina, dopo la morte del padre, riflette se continuare a portare avanti la battaglia per riabilitare il nome di Arturo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3. Diego pericoloso stalker in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 ottobre 2019 Nadia ha deciso di lasciare Renato, convinta che la loro relazione sia arrivata al capolinea. Lo sbandamento amoroso del Poggi per Adele, sembra quindi aver messo un punto fermo sulla loro storia d'amore. Giulia, molto preoccupata, cerca di scoprire i motivi alla base della scelta dell'amica mentre Diego torna a tormentare Beatrice. Il ragazzo ha rivisto la bella Lucenti al Vulcano e questo inaspettato incontro, ha riaperto in lui delle ferite dolorose. Il ragazzo ha quindi ripreso la sua insana ossessione verso l'ex, tanto grave da controllarla e appostarsi di nascosto sotto casa sua. Marina davanti a una scelta difficile in Un Posto al Sole La morte di Arturo ha mandato in frantumi il cuore di Marina. Per fortuna, al suo fianco c'è Fabrizio. Il Rosato è ormai diventato il suo punto fermo e i sentimenti della Giordano verso di lui, crescono ogni giorno di più. Purtroppo Fabrizio e suo zio Sebastiano nascondono un terribile segreto, che potrebbe cambiare tutto. Marina è ancora del tutto inconsapevole e ora si trova costretta a prendere una difficile decisione: continuare o meno le azioni legali per riabilitare il buon nome di suo padre. Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 ottobre 2019 Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45

