Un Posto Al Sole Anticipazioni 11 novembre 2020: Barbara o Clara? Alberto ha già scelto...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio dell'11 novembre 2020, affascinato da Barbara Filangieri e dal futuro che la donna gli ha promesso, Alberto, si allontana da Clara!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara continua a dimostrargli il proprio amore ma Alberto sembra in procinto di iniziare una nuova vita che pare perfetta per lui. Serena apre finalmente gli occhi su Leonardo e, grazie all'aiuto delle amiche, affronta con successo le difficoltà che lui le ha creato. Silvia non riesce a superare lo shock per la rapina subita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto felice della sua nuova vita si allontana da Clara

Clara è pronta a sostenere Alberto. La donna, che porta in grembo il figlio del Palladini, ha accettato di stargli vicino anche nel momento più buio della sua vita. Eppure, anticipazioni rivelano, che Alberto non riserverà lo stesso trattamento alla sua compagna. Tutto avrà inizio con l'assunzione di Alberto presso l'agenzia Filagieri. Barbara Filagieri, vecchia conoscenza di famiglia per il Palladini, non offrirà al giovane solo un'opportunità lavorativa, ma anche l'occasione di una nuova vita. Purtroppo Clara scoprirà presto che, ne lei ne il suo bambino, sono inclusi nei progetti futuri di Alberto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara destinata a restare sola!

Felice del nuovo incarico e affascinato dalla figura della Filangieri, una donna indipendente e indubbiamente carismatica, il Palladini finirà per essere completamente assorbito dalla sua nuova vita. Riscoprirà sensazioni che sembravano sepolte e il nuovo lavoro gli ricorderà di quando era un uomo ricco e potente, regalandogli la speranza di poter tornare ad esserlo! La carriera presto diventerà l’unica grande ambizione della vita per Alberto, che arriverà ad osannare la sua nuova datrice di lavoro, dimenticando Clara nonostante le attenzioni che la ragazza continuerà amorevolmente a dargli.

Serena ha scoperto il vero volto di Leonardo. Nella Puntata di Un Posto al Sole Anticipazioni dell'11 novembre 2020

Serena è stata fermata mentre era in procinto di partire per Tenerife. A cercare di impedirle la partenza è stato Leonardo che, furioso con lei, l'ha aggredita, facendole venire dei profondi sensi di colpa per come si sono evolute le cose tra loro. Ma in realtà per la coppia non c'è mai stata speranza, ora Serena lo sa, perché ha scoperto il vero volto dell'Arena! Intanto anche Silvia si trova ad attraversare un momento assai complicato, dopo l'aggressione subita sembra incapace di riprendersi dallo shock!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.