Un Posto al Sole Anticipazioni 11 marzo 2021: Franco e Roberto alleati. Trema il nemico dei Cantieri...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio è costretto a fare i conti con i suoi errori mentre Clara deve affrontare Alberto, con cui ha un imprevisto e duro scontro. Roberto e Lara tornano a confrontarsi e tra loro sembra essere arrivato un punto di svolta. Il Ferri, deciso a scoprire chi sta sabotando i Cantieri, fa una proposta di alleanza a Franco. Cerri ha un brutto litigio con Bruno e cerca il sostegno di Guido e Cotugno ma i due hanno una sorpresa amara per lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio alla resa dei conti

Patrizio deve fare i conti con la sua coscienza. Attratto fatalmente da Clara, il ragazzo ha finito per tradire Rossella, ora più che mai decisa a riavvicinarsi a lui. Il Giordano è quindi costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni ma anche Clara si troverà nei guai. Un evento imprevisto e forse impossibile da fermare, porterà la giovane mamma a scontrarsi con Alberto. La situazione si farà molto pericolosa e chissà che la Curcio non debba pagare a caro prezzo, la decisione di lasciarsi andare tra le braccia di un altro uomo.

Franco e Roberto alleati. Trema il nemico dei Cantieri, nella puntata di Un Posto al Sole dell'11 marzo 2021

Roberto ha deciso di indagare di persona sugli strani incidenti avvenuti ai Cantieri. Ormai convinto che i problemi nella sua azienda non siano casuali, il Ferri sta approntando una strategia per trovare il colpevole e punirlo come si deve. E dopo che le cose tra lui e Lara sembrano essere arrivate a un punto di svolta, ecco comparire Franco. Roberto ha infatti deciso di chiedere l'aiuto del Boschi, che tornerà a vestire i suoi vecchi panni di investigatore. Riuscirà superfranco a risolvere la situazione nell'azienda nautica che tanto sta a cuore a Marina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Cotugno voltano le spalle a Cerri

Dopo la disastrosa cena a casa di Morgana, Bruno ha cominciato a maltrattare Sasà. Distrutto dal fatto di non godere più dell'amore del suo dottore, il povero Cerri cerca di trovare un punto d'appoggio nei suoi amici. Ma Guido e Cotugno, diversamente da quanto si sarebbe aspettato, non hanno intenzione di supportarlo anzi gli riservano una sorpresa molto amara. Insomma il vigile si troverà da solo ad affrontare questo nuovo capitolo della sua tragicomica storia d'amore con Sarti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.