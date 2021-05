Un Posto al Sole Anticipazioni 11 maggio 2021: Clara si rifà una vita! Alberto ko...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto è senza speranze. Clara gli chiude tutte le porte in faccia e lui è nel baratro.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco continua imperterrito con le sue indagini e la sua tenacia sembra ripagarlo con nuove e interessanti scoperte. Intanto emergono i veri piani di Ferri per il destino dei Cantieri mentre Alberto cade nello sconforto, ormai convinto che Clara non gli concederà più alcuna possibilità. Intanto l'inaspettato ritorno di fiamma tra Cerri e Sarti porta la famiglia Giordano ad affrontare nuovi scompigli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto smascherato!

Ai Cantieri si respira un'aria molto pesante. Da quando Roberto è sceso a patti con Pietro Abbate, i Flegrei rischiano di andare incontro a un destino infausto. Il Ferri sembra proprio deciso a portare avanti la sua partnership con l'Abbate, lasciando Franco piuttosto scontento di come sono andate le cose. Ma i veri piani di Roberto Ferri, a causa di una fuga di notizie, cominciano a emergere lasciando uno spiraglio di speranza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager dell'impresa nautica ha in mente qualcosa degna di lui e della sua fama. C'è quindi ancora un margine per sperare che i Cantieri Flegrei non finiscano in mani sbagliate e che anzi possano riprendersi superando tutte le attuali difficoltà. Ma le cose potrebbero anche andare diversamente, sfuggendo completamente di mano a chi tiene le fila di questa impresa titanica.

Clara chiude la porta in faccia ad Alberto e si rifà una vita, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole dell'11 maggio 2021

Alberto è sotto shock! Barbara ha deciso di licenziarlo e i Cantieri rischiano di finire nelle mani di sconosciuti. Per il Palladini è un periodo molto difficile ed è certo di non riuscire a rialzarsi così facilmente. Tanto più che Clara ha deciso di chiudergli la porta in faccia. La Curcio ha infatti preso una strada completamente diversa da quella del suo ex compagno. La ragazza si rifarà una vita insieme a Federico e nessuno le impedirà di essere felice. Alberto invece è sempre più nel baratro e non riuscirà di certo a uscirne presto. Intanto Franco continua a indagare e a scoprire informazioni molto utili che, secondo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, lo porteranno molto vicino alla verità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri e Sarti, un nuovo pasticcio

Le vicende di Cerri continuano ancora a strapparci un sorriso. Dopo aver angosciato Guido e Mariella con il suo rapporto con Bice, Sasà tornerà a far tremare Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che l'inaspettato ritorno di fiamma tra lui e Sarti, porterà la famiglia Giordano a rivedere tutti i suoi piani. Grande scompiglio di nuovo tra gli appartamenti di Posillipo, con la speranza che questa sia la volta buona per coronare il loro amore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.