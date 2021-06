Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Doppia Puntata dell'11 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Marina medita vendetta contro Lara mentre la Martinelli escogita un nuovo piano.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata di venerdì 11 giugno 2021. Negli episodi in onda a partire dalle 20.20 su Rai3, Lara userà a suo favore la rissa con Marina mentre lei, furiosa come non mai, intende vendicarsi il prima possibile. Fabrizio, appena arrivato a Napoli, è senza parole. La sua compagna è nuovamente invischiata negli affari di Ferri e cercherà di calmarla e frenarla dal commettere qualche sciocchezza. Pietro intanto risolve il problema Biagio ma lo fa a modo suo, pronto a colpire alle spalle Marina. Patrizio, aiutato dalle parole confortanti di Vittorio, riesce a spingere Clara a dargli speranza per una loro storia d'amore. Silvia e Giancarlo, che si sono dati appuntamento al cineforum, potrebbero essere disturbati da una terza persona.

Marina medita vendetta contro Lara in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 giugno 2021

Lara ha lasciato Roberto completamente senza parole. La Martinelli ha fatto a botte con Marina e ora è certo che la Giordano vorrà vendetta. La situazione sta degenerando a Lara sfrutterà il tutto a suo favore per mettere in atto un nuovo piano. Ma Marina non lascerà impunita la sua rivale, nemmeno se il Ferri la pregherà in ginocchio. Fabrizio, la sorpresa inaspettata della manager, sconvolto da quello che è accaduto e decisamente infastidito di ritrovarsi invischiato negli affari dei Cantieri, cercherà di calmare la sua compagna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora cosa succederà tra le due donne dei Flegrei ma ci aspettano sicuramente fuochi d'artificio. Intanto Pietro risolverà il problema Biagio e si considererà pronto ad attaccare Marina! Ma ce la farà stavolta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Clara e Patrizio c'è speranza

Da quando Alberto ha minacciato Niko per terrorizzare Clara e costringerla a tornare sui suoi passi, la Curcio ha preso ancora di più le distanze dal suo ex compagno. Ormai certa che tra lei e il Palladini non potrà più esserci nulla, la ragazza sta cercando di ricostruirsi una vita. Patrizio è sempre nel suo cuore ma per paura di fare ancora danni e di fare del male al piccolo Federico, Clara si è sino a ora tirata indietro. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che potrebbe esserci una svolta. Rinvigorito dalle sagge parole di Vittorio, il Giordano riuscirà a convincere la sua amata a lasciare aperto uno spiraglio per una loro eventuale storia d'amore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un terzo incomodo tra Silvia e Giancarlo

Michele è troppo preso dai suoi problemi lavorativi da accorgersi che Silvia ha ceduto, in parte, alla corte di Giancarlo. La Graziani ha accettato l'invito al cinema del suo nuovo e affascinante cliente. Ha bisogno di qualcuno che la capisca e la faccia sentire desiderata. Una necessità che però potrebbe rivelarsi molto pericolosa e portare lei e suo marito a un punto di svolta definitivo. Per ora le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano solo che la serata al cineforum di Silvia e Giancarlo potrebbe essere interrotta da un terzo incomodo. Ma chi sarà?

