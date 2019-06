Un Posto al Sole Anticipazioni 11 giugno 2019: Mimmo e Maurizio organizzano una nuova rapina

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 11 giugno 2019, Raffaele si rilassa convinto che i suoi figli abbiano finalmente superato i loro problemi. Purtroppo però uno dei due continua a cacciarsi nei guai. Maurizio e Mimmo organizzano un nuovo colpo mentre Guido è ancora sotto shock per la notizia di Lollo e deve fare i conti sia con se stesso sia con Vittorio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Una nuova rapina al Vulcano in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 giugno 2019

Mimmo e Maurizio sono stati bocciati ma per questi due ragazzi non si tratta di un problema. Anzi decidono di festeggiare organizzando un nuovo colpo al Vulcano. Non soddisfatti evidentemente di avere creato un clima teso all'interno del Caffè, sono pronti a tornare a colpire. Ma andrà tutto liscio come le altre volte? Raffaele intanto riesce a rilassarsi dopo aver affrontato i problemi dei suoi figli. Da una parte Diego, alle prese con la sua nuova vita, dall'altra Patrizio dipendente da droghe. Purtroppo però uno dei due ragazzi, lo farà di nuovo preoccupare.

Guido affronta Vittorio e gli rivela di Lollo

Mariella ha rivelato a Guido la verità su Lorenzo: il piccolo è suo figlio! Un segreto tanto grande, tenuto nascosto da ormai molti mesi. Il Del Bue è sotto shock e non sa come reagire. Il suo rifiuto di diventare padre per la seconda volta, ha spinto l'Altieri a mentirgli ma ora, dopo la proposta di matrimonio -rifiutata inaspettatamente da Mariella - tutti i nodi sono venuti al pettine. Guido deve quindi fare i conti con se stesso e con Vittorio, al quale dovrà dire che ha un fratellino.

