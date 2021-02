Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2021: Silvia rilascia l'intervista. Le conseguenze sono tremende!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata dell'11 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Silvia ha rilasciato l'intervista a Chiara e ora dovrà pagarne le conseguenze.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata dell'11 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara non ha nessuna intenzione di partecipare all'evento di gala che si terrà al Circolo. Serena cerca di convincerla a cambiare idea e a stare al fianco di Alberto, come sua compagna. Intanto cominciano a farsi sentire le conseguenze dell'intervista rilasciata da Silvia in radio. Tra la Graziani e Michele c'è ormai un solco invalicabile. Intanto Cerri cerca di fare pace con Sarti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena cerca di convincere Clara a partecipare al gala

È in arrivo il consueto gala organizzato dal Circolo. Alberto, Roberto, Serena e Filippo si preparano a parteciparvi e anche Barbara non vede l'ora di fare la sua comparsa. L'unica a non esserne per nulla entusiasta è Clara. La ragazza non intende imbellettarsi per partecipare alla festa e ha già comunicato al Palladini che non sarà al suo fianco. Serena, preoccupata che la sua assenza mini il rapporto tra lei e il suo compagno, cerca di convincerla a cambiare idea. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo non riuscirà nel suo intento e che Clara pagherà amaramente per la sua risoluta decisione.

Silvia rilascia l'intervista a Chiara. Le conseguenze sono tremende! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole dell'11 febbraio 2021

La sfida Michele contro Chiara è stata vinta dalla Petrone. La ragazza ha convinto Silvia a recarsi in radio e a raccontare a tutti gli ascoltatori, la sua triste e tragica storia. La Graziani si è confessata ai microfoni di Radio Golfo 99 ma purtroppo la sua decisione avrà delle pesanti conseguenze sulla sua vita. Tra lei e Michele, più che in altre occasioni, si è creato un solco invalicabile. Il Saviani, sempre contrario a che la sua compagna raccontasse ai media quanto da loro vissuto, si sente tradito e comincerà ad allontanarsi sempre più dalla sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri alla riconquista di Sarti

A rallegrare le trame di Un Posto al Sole ci penseranno Cerri e Sarti. I due uomini, la cui relazione stava prendendo una brutta piega, si sono momentaneamente allontanati. Un malinteso che se non chiarito, potrebbe lasciarli per sempre uno lontano dall'altro. Per fortuna il buon Cerri ha intenzione di chiedere scusa al dottore e nella puntata vedremo che il vigile farà di tutto per fare pace con Bruno.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.