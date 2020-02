Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2020: Clara fa una sconvolgente scoperta. È infatti...

Anticipazioni TV

Clara fa una scoperta che potrebbe cambiarle la vita mentre Vittorio e Patrizio pensano di andare a vivere insieme.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 11 febbraio 2020 – Alberto cerca di riprendersi i Cantieri e chiede un'altra volta una mano a Cipriani. Carla scopre di essere incinta mentre Giulia, delusa, si rifugia nell'affetto di amici e familiare. Vittorio e Patrizio progettano di andare a vivere insieme. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Clara è incinta in questa puntata di Un Posto al Sole dell'11 febbraio 2020

Alberto cerca di riprendersi i Cantieri. Il Palladini rischia di essere estromesso dell'azienda di famiglia ma rischierà il tutto e per tutto affinché questo non succeda. A dargli una mano ci sarà Cipriani, con cui si metterà in contatto per risolvere questa pericolosa situazione. Intanto Clara, ancora legata ad Alberto, farà una scoperta che potrebbe sconvolgere completamente la sua vita: una gravidanza.

Un Posto al Sole: Vittorio e Patrizio progettano di andare a vivere insieme

Giulia ha di nuovo il cuore infranto. Dopo l'ultima delusione a causa di Marcello e della sua truffa, la Poggi si ritrova a rifugiarsi nell'affetto dei suoi amici e familiari. Niko e Angela sono riusciti a convincerla a guardarsi le spalle dal suo “amico virtuale”, consapevoli che una volta scoperta la verità, la loro mamma sarebbe stata a pezzi. Intanto Vittorio soffre ancora per la mancanza di spazi propri e trova un alleato in Patrizio, anche lui desideroso di trovare la sua dimensione. I due progettano di andare a vivere insieme.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.