Un Posto Al Sole Anticipazioni 11 agosto 2020: L'arma di Alberto contro Eugenio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco cosa ci riserva l'Episodio dell'11 agosto 2020...

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, scopriamo come si risolverà il faccia a faccia fra Alberto ed Eugenio. Intanto, un impedimento di Silvia fornirà l'occasione a Rossella e Alex per collaborare. Sarà un modo per smussare le loro recenti tensioni o per amplificarle? Guido e Mariella si cimenteranno invece nel ruolo di novelli Cupido in favore dell'impacciato Cotugno.

Alberto ricatta Eugenio, nella puntata di Un Posto al Sole dell'11 agosto 2020

Il Palladini, stanco delle pressioni di Eugenio Nicotera, ha indagato sul suo conto nella speranza di individuarne i punti deboli e la ricerca sembra aver dato i suoi frutti: Alberto ha scoperto qualcosa di davvero interessante! Ora il Palladini ha un'arma contro il suo nemico, il quale, si troverà presto a subire il ricatto del cinico avversario. Per il magistrato non sarà facile uscirne...

Un Posto al Sole: Silvia spera finalmente nella collaborazione di Rossella e Michele

Silvia ha ricevuto una spiacevole notizia. Rossella e Michele le staranno accanto pronti a concederle finalmente la collaborazione tanto sperata? Del resto anche Rossella sta vivendo un momento difficile a causa di un grave errore commesso durante il tirocinio, un fallimento che l'ha molto destabilizzata. Sarà dunque davvero pronta a mettere da parte i suoi problemi per dare una mano alla madre?

Un Posto al Sole: Guido e Mariella aiutano Cotugno a conquistare Dolly

Nel frattempo Cotugno si è messo in testa di portare a termine un'impresa disperata. Si tratta come sempre di problemi di cuore, l'uomo infatti, ha in mente di organizzare un incontro galante davvero particolare. La fortunata è Dolly, cognata di Guido e sorella di Mariella, nessuno dunque meglio della coppia può conoscere la donna e aiutare l'imbranato vigile a fare colpo su di lei...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 agosto 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.