Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2019: Una corsa contro il tempo per Vittorio

Vittorio raggiunge Anita al Vulcano per evitare che racconti tutta la verità ad Alex mentre Elena deve informare Andrea

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 10 settembre 2019, Patrizio informa Vittorio che Anita è decisa a raccontare tutto ad Alex e il ragazzo si precipita a fermarla. Elena deve informare anche Andrea della sua decisione di tornare a Londra e trasferirsi definitivamente in Inghilterra insieme ad Alice mentre Beatrice cerca di convincere Susanna e Niko a riprenderla allo studio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Un corsa contro il tempo in Un Posto al Sole del 10 settembre 2019

Vittorio viene informato da Patrizio che Anita sta per raggiungere il Vulcano e per parlare con Alex. La Falco – dopo aver dato un ultimatum al Del Bue – ha intenzione di risolvere a modo suo questo triangolo amoroso, che lei stessa ha creato. Ma Vicky Beef si precipita al ristorante per fermarla, rischiando però di farsi ugualmente scoprire. Intanto Alex riceve una telefonata dalla madre e si sfoga con lei, senza sapere che Mia sta ascoltando. La ragazzina è ancora sconvolta dall'incontro con il padre.

Elena in partenza per Londra in Un Posto al Sole

Marina ha il cuore spezzato. Il ritorno di sua figlia non è stato dolce come sperato e ha accolto con dolore la decisione di Elena di trasferirsi per sempre a Londra con sua figlia Alice. Una volta informata sua madre, alla giovane Giordano resta il compito più arduo: informare Andrea della sua decisione di portare in Inghilterra la loro bambina. Intanto Beatrice cerca di convincere Susanna e Niko a riprenderla alla Studio. La sua esperienza con l'avvocato Leone non è stata positiva e desidera riavere il suo vecchio posto di lavoro. Raffaele e Ornella invece cercano di prendersi cura di Diego.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45