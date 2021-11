Un Posto al Sole Anticipazioni 10 novembre 2021: Diego dà una svolta alle indagini sull'aggressione di Susanna...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Diego ha un'intuizione che potrebbe risolvere il caso dell'aggressione a Susanna.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Riccardo dimostra sempre più di avere un carattere decisamente irascibile. Questo porta Ornella e Rossella ad avere delle incomprensioni che, a lungo andare, potrebbero creare dei problemi alla carriera della Graziani. Intanto Diego sembra avere un'intuizione geniale sul caso dell'aggressione a Susanna. Marina è invece molto in difficoltà. La Giordano vorrebbe da una parte cedere alle avances di Roberto ma dall'altra vorrebbe aiutare Fabrizio a uscire dalla sua dipendenza dall'alcol. Vittorio e Samuel invece tirano finalmente un sospiro di sollievo. Espedito è partito!

Diego dà una svolta alle indagini sull'aggressione di Susanna in Un Posto al Sole 10 novembre 2021

Il caso sull'aggressione a Susanna non è ancora stato risolto. Franco e Niko sono ancora all'opera per trovare chi abbia fatto del male alla Picardi ma ancora non si hanno prove sufficienti per incastrare il colpevole. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Diego darà ai due e alla polizia una svolta alle indagini. Il ragazzo avrà infatti un'intuizione geniale, che riaprirà la partita e che stavolta sembrerà destinata a risolvere il crimine! Ma cosa succederà? Intanto il carattere irascibile di Riccardo sta provocando qualche frizione tra Ornella e Rossella. A lungo andare questo potrebbe compromettere la carriera della Graziani?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina a un bivio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Marina e Fabrizio potrebbe essere rottura definitiva. I due hanno infatti avuto una brutta discussione, che ha creato una grossa frattura tra loro. Di questo se ne sta approfittando Roberto, deciso a riconquistare la sua ex. La Giordano si troverà così a un bivio. Non è immune al fascino di Ferri e da una parte vorrebbe cedere alle avances del suo ex marito ma dall'altra vorrebbe anche aiutare Fabrizio a uscire dalla sua dipendenza da alcol. Quale strada sceglierà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e Vittorio finalmente sereni

Guido ha tradito Mariella ma l'Altieri, nonostante il dietro front del marito, ha saputo affrontare il fratello come si deve. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Espedito lascerà Palazzo Palladini e tornerà a casa mentre Vittorio e Samuel saranno finalmente molto più sereni. Guido invece riceverà un inatteso e strano incarico. Che Mariella si voglia vendicare del Del Bue? Ne vedremo sicuramente delle belle!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.