Un Posto Al Sole Anticipazioni 10 novembre 2020: La Nuova Vita di Alberto... senza Clara!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena è pronta a partire con Irene per Tenerife quando un anomalo e sospetto inconveniente rischierà di fermarla. L'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia rom sarà per Giulia l'occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze. Mentre Clara è ormai prossima a dargli un figlio, Alberto affronterà il primo giorno di lavoro presso l'agenzia di Barbara Filangieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Leonardo cerca di impedire la partenza di Serena

Serena è pronta a partire per Tenerife, Irene è felicissima, non vede l'ora di rivedere il suo papà. Purtroppo qualcosa va storto e Serena rischia di dover deludere sia la piccola che Filippo, un inconveniente infatti, mette in pericolo il viaggio. Ovviamente dietro c'è lo zampino di Leonardo. L'Arena, sospettoso dei sentimenti di Serena e intimorito da una possibile confessione della ragazza al Sartori, di cui è chiaramente ancora innamorata, tenterà di impedirne la partenza. Leonardo, troppo carico di risentimento e rancore, non riesce più a nascondere il suo vero volto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: l'impegno di Giulia nel sociale diventa rischioso!

Giulia è amareggiata nel vedere quanto il pregiudizio verso le minoranze sia ancora profondamente radicato nella nostra società. L'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia Rom, animerà infatti una vera e propria rivolta. Giulia tenterà di calmare gli animi e dare una mano ai poverini, ma quando gli eventi precipiteranno, si troverà irrimediabilmente coinvolta e finirà per pagare le conseguenza del suo atto generoso.

Alberto mette da parte Clara. Ora nella sua vita c'è Barbara! Nella Puntata di Un Posto al Sole del 10 novembre 2020

Clara è pronta a sostenere Alberto. La donna, che porta in grembo il figlio del Palladini, ha accettato di stargli vicino anche nel momento più buio della sua vita. Eppure, anticipazioni rivelano, che Alberto non riserverà lo stesso trattamento alla sua compagna. Tutto avrà inizio con l'assunzione di Alberto presso l'agenzia Filagieri. Barbara Filagieri, vecchia conoscenza di famiglia per il Palladini, non offrirà al giovane solo un'opportunità lavorativa, ma anche l'occasione di una nuova vita. Purtroppo Clara scoprirà presto che, ne lei ne il suo bambino, sono inclusi nei progetti futuri di Alberto!

