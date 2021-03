Un Posto al Sole Anticipazioni 10 marzo 2021: Patrizio costretto a fare i conti con la sua coscienza...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio deve fare i conti con se stesso e con la sua fatale attrazione per Clara. I sensi di colpa l'attanagliano e prima o poi dovrà rivelare a Rossella quanto successo. Roberto corre ai ripari. Scoprirà chi sta sabotando i Cantieri e lo punirà come si deve.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara sempre più lontana da Alberto

Clara è ormai convinta che Alberto abbia occhi solo per Barbara. Dopo averlo visto più volte in compagnia della Filangeri, la Curcio è ormai sul punto di crollare. Per fortuna accanto a lei c'è Patrizio. I due stanno vivendo una situazione surreale; una passione travolgente li ha resi schiavi dei loro sentimenti confusi e poco lucidi. Clara sembra volersi solo scrollare di dosso la brutta immagine del suo compagno accanto a un'altra donna mentre il Giordano ha ceduto ai suoi istinti, nonostante Rossella sia tornata da lui. Ma entrambi dovranno fare i conti con la realtà.

Patrizio costretto a fare i conti con la propria coscienza nella puntata di Un Posto al Sole del 10 marzo 2021

Tra Clara e Patrizio è passione travolgente. I due ragazzi non riescono a stare lontani e rischiano di finire in una situazione di difficile risoluzione. A pagarne maggiormente le conseguenze potrebber essere il Giordano. Ora che Rossella si è riavvicinata e intende ricostruire con lui una relazione seria, il ragazzo l'ha tradita con la Curcio. Consapevole di averla combinata grossa, il giovane chef dovrà fare i conti con i sensi di colpa nei confronti della Graziani e siamo sicuri che le cose non saranno di certo facili.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto alla carica!

Roberto indaga! Il Ferri è pronto a trovare chi sta sabotando i Cantieri e giura di fargliela pagare. Il manager ha capito che gli incidenti avvenuti in azienda, non sono casi fortuiti. C'è una mano nascosta che intende creare scompiglio. Roberto intende vederci chiaro e farlo il prima possibile. Non si lascerà certo intimorire dalla situazione, non è da lui. In suo aiuto, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, correrà Franco. Il Boschi sarà fondamentale per scoprire cosa si cela dietro ai problemi dell'azienda nautica.

