Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2019: Vittorio a letto con Anita

Vittorio è andato a letto con Anita e ora, tormentato dai sensi di colpa, non sa se continuare o meno a stare con Alex.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 10 luglio 2019, Marina finisce suo malgrado coinvolta dalla tensioni tra Roberto e Alberto mentre Vittorio si sente in colpa per aver fatto l'amore con Anita. Il ragazzo deve scegliere se chiudere o continuare con Alex. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Marina nell'occhio del ciclone in questa puntata di Un Posto al Sole del 10 luglio 2019

Alberto, spietato e pronto a tutto, sta mettendo i bastoni tra le ruote a Roberto e Filippo. Il Palladini potrebbe firmare il contratto con l'intermediario londinese contattato dal Ferri e potrebbe completamente mettere le mani sul progetto del chartering turistico. Marina, suo malgrado, finisce per essere travolta in pieno dalle tensioni tra gli uomini dei Cantieri e verrà contattata da un operatore della mensa dei poveri. Cosa vorrà?

Vittorio pentito per aver fatto l'amore con Anita

Vittorio ha ceduto al fascino di Anita ed è andato a letto con lei. Ora però si sente profondamente in colpa. Ha tradito la dolce Alex e ora dovrà scegliere se chiudere o continuare la propria storia con la Parisi. Quello che è certo è che dovrà affrontare il risentimento della sua fidanzata. Otello invece vuole fare un salto nel passato e di dare un senso alle sue giornate. Decide di far visita ai suoi ex colleghi del comando ma la sua presenza sarà talmente invadente che Cerruti e Cotugno non prenderanno molto bene il suo ritorno.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45