Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2023: Franco sconvolto da un messaggio di sua sorella Anna

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 10 febbraio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Riccardo e Rossella di nuovo in crisi. Tra di loro continueranno le incomprensioni, complice la storia di Nunzio. Il dottore sembrerà sempre più stanco dell'amicizia tra la sua fidanzata e il Cammarota e la situazione si farà sempre più complessa. Il Crovi si troverà ad affrontare dei problemi anche sul posto di lavoro. Un'emergenza medica lo porterà ad avere un duro scontro con Ornella. Intanto Angela, Giulia e Clara si ritroveranno coinvolte, loro malgrado, in una sparatoria in pieno centro storico. A scatenarla è una guerra tra clan, che sembra essere solo all'inizio. Franco sarà invece sconvolto da una notizia che arriva da molto lontano. Sua sorella Anna lo informerà di qualcosa che lo metterà davanti a un bivio e lo costringerà a fare una scelta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: tra Rossella e Riccardo volano ancora scintille

Riccardo e Rossella sembrano non riuscire a ritrovare l'armonia necessaria per vivere la loro storia serenamente. La gelosia del Crovi nei confronti dell'amicizia che lega Ross a Nunzio, continuerà a tormentare la loro coppia. Il dottore non è mai riuscito e mai riuscirà a sopportare il Cammarota e il fastidio nei suoi confronti ha cominciato a stancare la bella Graziani. Per il dottor Crovi non sarà un bel periodo. Oltre ad avere problemi con la propria compagna, si troverà ad affrontare un'emergenza medica, che lo porterà a scontrarsi pure con Ornella. Che Riccardo stia perdendo il controllo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela, Giulia e Clara coinvolte in una sparatoria

Mentre Marina e Roberto saranno tormentati da un'ombra malefica del loro passato e dovranno guardarsi le spalle, Angela, Giulia e Clara saranno coinvolte in una situazione molto pericolosa. Le tre si troveranno, insieme a Damiano nelle vesti di Falco, in mezzo a una sparatoria in pieno centro storico. Si scoprirà che quello che sta accadendo è solo l'inizio di una guerra tra clan, che potrebbe condizionare la vita di tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. In questa, è molto probabile che sia coinvolto pure Lello Valsano, il cui processo è appena all'inizio.

Franco sconvolto da sua sorella Anna: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 febbraio 2023

Bianca ha cercato di far riavvicinare i suoi genitori, allontanatisi a causa del suo strano comportamento, a cui ognuno di loro ha reagito in maniera differente. La piccola ha fatto di tutto per riportare l'armonia in casa ma purtroppo non potrà fare nulla per calmare l'ansia di suo padre, causata da un'improvvisa notizia proveniente dall'estero. Franco rimarrà sbigottito dal ricevere uno strano e preoccupante messaggio da parte di Anna. Sua sorella, dalla Nuova Zelanda, gli farà sapere qualcosa che lo metterà in allarme e che lo costringerà a fare una scelta. Ma cosa succederà al buon superfranco? Ci saranno ancora problemi da risolvere?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.