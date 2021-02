Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2021: Michele contro Chiara, deve lasciare in pace Silvia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 10 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Michele cerca di convincere Chiara a lasciare in pace Silvia.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 10 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Thea vuole proteggere a ogni costo suo fratello Emil. La ragazza è quindi costretta a mentire un'altra volta per fornirgli un alibi. Michele è sconvolto dalla richiesta di Chiara a Silvia. Il Saviani tenta quindi di convincere la Petrone a rinunciare all'idea di intervistare la compagna. Intanto Clara e Alberto si ritrovano l'uno contro l'altra a causa dell'evento mondano del Circolo. Nunzio invece spera di racimolare la cifra che gli occorre senza che Franco ne sappia nulla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Thea mente ancora per Emil

Niko ha tradito l'amicizia di Michele e Silvia e ha accettato di difendere Emil dalle accuse sul suo conto. Il ragazzo sta cercando in ogni modo di trovare un escamotage per scagionare il suo cliente e può contare sulle testimonianze di Thea. È però evidente che la sorella di Emil stia mentendo. La ragazza, pur di proteggerlo, continua a raccontare frottole alla polizia e pure allo stesso Poggi. La situazione si sta facendo sempre più drammatica e Silvia è determinata ad andare in fondo alla questione anche senza l'appoggio di Michele. Intanto tra Clara e Alberto c'è di nuovo tensione. Tutto a causa dell'evento mondano del Circolo, che sembra non metterli d'accordo.

Michele contro Chiara, deve lasciare in pace Silvia! Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 10 febbraio 2021

Silvia vuole mettere un punto definitivo su quanto le è accaduto. La Graziani sente di essere molto vicina alla risoluzione ma deve fare i conti con un Michele sempre più assente. Il Saviani non è infatti d'accordo con i metodi della sua compagna e sta cercando di trovare un altro modo per venirne a capo. Il radiofonico non accetta neanche che Silvia abbia accettato di raccontare la sua esperienza in radio. Per questo cerca di convincere Chiara a rinunciare all'idea di intervistare la Graziani. La Petrone vuole però ad andare avanti con il suo piano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio nasconde i suoi problemi a Franco

Franco indaga su Nunzio. Il Boschi sta tenendo d'occhio suo figlio, convinto che si sia messo nei guai. E in effetti il suo sesto senso non lo ha ingannato. Il Cammarota, a causa del vizio del gioco, ha contratto un grosso debito. Costretto a restituirlo, il giovane deve fare di tutto per procurarsi il denaro. Vuole però tenere Franco all'oscuro di tutto, motivo per cui cela a tutta la famiglia il reale motivo per cui ha fatto ritorno a Napoli. Le cose però potrebbero sfuggirgli di mano. Nunzio rischia di mettere in pericolo la vita di qualcuno che ama!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.