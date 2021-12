Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 10 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Michele potrebbe deludere le aspettative di Rossella a causa di un'improvvisa notizia.

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Chiara è distrutta dai sensi di colpa. La ragazza nasconde un terribile segreto e dopo averlo tenuto per sé per diversi giorni, sembra decisa a rivelare tutto. Ma troverà il coraggio? Rossella invece sembra pronta a lasciare la sua casa e a trasferirsi insieme a Michele. Il Saviani però riceve improvvisamente una notizia che potrebbe rimettere tutte le carte in gioco. Intanto Patrizio è sempre più deluso da Clara. La ragazza continua infatti a cambiare argomento e non accettare la sua proposta di passare il Natale insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara devastata dai sensi di colpa. Rivelerà il suo segreto?

Chiara è stata vittima di un bruttissimo incidente stradale. Mentre lei è riuscita a salvarsi, suo padre è morto. Ed è per questo che da giorni è letteralmente devastata dai sensi di colpa. La ragazza ha però qualcos'altro che la tormenta. Sin dall'inizio ha voluto e dovuto nascondere un terribile segreto riguardante quella tremenda notte. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la Petrone sembrerà decisa a raccontare a tutti quanto la turba. Riuscirà davvero a farlo e Nunzio come la prenderà? Deciderà comunque di starle accanto come le ha promesso?

Rossella pronta a lasciare Silvia ma Michele potrebbe cambiare idea in Un Posto al Sole Anticipazioni 10 dicembre 2021

Silvia e Rossella sono sempre più distanti. Il rapporto madre-figlia è ormai compromesso e Ross – decisa a non perdonare la sua mamma – ha deciso di andar via di casa. La ragazza non vuole però farlo da sola e ha chiesto a suo padre di seguirla. Michele non è sembrato del tutto contrario a questa idea ma quando la giovane Graziani sembrerà ormai pronta a prendere la sua strada, qualcosa scombinerà i suoi piani. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele riceverà una notizia inattesa che rimetterà in gioco il suo futuro e quello della figlia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Patrizio in difficoltà

Patrizio è stato deluso da Clara. Il ragazzo era entusiasta all'idea di passare il Natale insieme alla Curcio e a Federico ma la ragazza non è sembrata per nulla felice di questa prospettiva. Contrariamente a quanto il Giordano si sarebbe immaginato, Clara non ha reagito positivamente alla sua richiesta anzi, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, cercherà di prendere tempo e di sfuggire a una definitiva risposta. Cosa sta succedendo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 dicembre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.